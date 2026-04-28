東京・豊島区のマンションの一室で28日、小学生の女の子が死亡しているのが見つかり、警視庁は親子が無理心中を図った可能性があるとみて調べています。28日午後1時前、豊島区のマンションで、「自殺未遂です」と女性から119番通報がありました。警察官らが駆けつけたところ、小学3年生とみられる女の子が室内のベッドの上で倒れていて、その場で死亡が確認されたほか、母親も意識がもうろうとしていて病院に運ばれました。部屋か