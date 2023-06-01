なんと前半で５ゴール！パリSG対バイエルンの大一番は激しい打ち合いに！【CL準決勝】
現地時間４月28日開催のチャンピオンズリーグ準決勝第１レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルンと、王者パリ・サンジェルマンが後者のホームで対戦している。
注目の大一番で伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは15分、ディアスがパチョに倒されてPKを獲得。これをエースのケインがきっちり決めて、17分に先制する。
しかし24分、左サイドから切れ込んだクバラツヘリアが鮮やかにネットを揺らし、パリSGが同点に追いつく。
さらに33分、デンベレのCKにジョアン・ネベスがヘッドで合わせ、勝ち越しに成功。だがリードも束の間、中央突破したオリーセに決められ、タイスコアとなる。
それでも前半アディショナルタイム４分、デイビスのハンドで獲得したPKをデンベレが決めて、パリSGが一歩前に出る。
このまま３−２で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バイエルンのオリーセが決めた鮮烈弾
注目の大一番で伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは15分、ディアスがパチョに倒されてPKを獲得。これをエースのケインがきっちり決めて、17分に先制する。
しかし24分、左サイドから切れ込んだクバラツヘリアが鮮やかにネットを揺らし、パリSGが同点に追いつく。
さらに33分、デンベレのCKにジョアン・ネベスがヘッドで合わせ、勝ち越しに成功。だがリードも束の間、中央突破したオリーセに決められ、タイスコアとなる。
それでも前半アディショナルタイム４分、デイビスのハンドで獲得したPKをデンベレが決めて、パリSGが一歩前に出る。
このまま３−２で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バイエルンのオリーセが決めた鮮烈弾