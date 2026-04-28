【女性が選んだ】「この顔になりたい」と思う40代女性俳優ランキング！ 2位「深田恭子」、では1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。
さらに、「40代女性俳優」だけを対象としてランキングを作成しました。それでは、「この人の顔になりたいと思う40代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは深田恭子さんです。深田さんは、1996年に「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞し芸能界入り。1997年に俳優デビューすると、“深キョン”の愛称で親しまれ数多くのヒット作に出演します。
演技派として注目される一方で、美しいビジュアルが評価され、写真集もこれまで数多く発売。2025年には、22作目となる写真集『AO』（集英社）を発売し、変わらぬ美しさが話題を集めました。女性からの支持も高く、深キョンの顔になりたい人が多いようです。
回答者からは、「お姫様みたいだから」（30代／北海道）、「40代なのに昔と変わらずきれいな顔立ちだから」（20代／岐阜県）、「若々しさと上品さを兼ね備え、自然体で美しいところが理想です」（30代／茨城県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは綾瀬はるかさんです。綾瀬さんは、2000年に「ホリプロスカウトキャラバン」で審査員特別賞を受賞し芸能界入り。グラビアなどで活躍した後、翌2001年にドラマで俳優デビューしました。
これまで数多くの大ヒット作で主演を務め、『NHK紅白歌合戦』の司会も担当。ユニクロなど、大企業のCMに出演し続けて国民的な人気を得ます。美しいビジュアルも支持され、過去にはORICONが発表する「女性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」で1位を獲得したことも。40代になっても美貌は変わらず、多くの票を獲得しました。
回答者からは、「癒しを感じる顔立ちだから」（40代／北海道）、「実年齢よりも若く見えそうだから」（30代／千葉県）、「チャーミングな顔立ちでみんなから好かれる雰囲気だから」（50代／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
さらに、「40代女性俳優」だけを対象としてランキングを作成しました。それでは、「この人の顔になりたいと思う40代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：深田恭子／65票
2位に選ばれたのは深田恭子さんです。深田さんは、1996年に「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞し芸能界入り。1997年に俳優デビューすると、“深キョン”の愛称で親しまれ数多くのヒット作に出演します。
演技派として注目される一方で、美しいビジュアルが評価され、写真集もこれまで数多く発売。2025年には、22作目となる写真集『AO』（集英社）を発売し、変わらぬ美しさが話題を集めました。女性からの支持も高く、深キョンの顔になりたい人が多いようです。
回答者からは、「お姫様みたいだから」（30代／北海道）、「40代なのに昔と変わらずきれいな顔立ちだから」（20代／岐阜県）、「若々しさと上品さを兼ね備え、自然体で美しいところが理想です」（30代／茨城県）などの意見が寄せられました。
1位：綾瀬はるか／72票
1位に選ばれたのは綾瀬はるかさんです。綾瀬さんは、2000年に「ホリプロスカウトキャラバン」で審査員特別賞を受賞し芸能界入り。グラビアなどで活躍した後、翌2001年にドラマで俳優デビューしました。
これまで数多くの大ヒット作で主演を務め、『NHK紅白歌合戦』の司会も担当。ユニクロなど、大企業のCMに出演し続けて国民的な人気を得ます。美しいビジュアルも支持され、過去にはORICONが発表する「女性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」で1位を獲得したことも。40代になっても美貌は変わらず、多くの票を獲得しました。
回答者からは、「癒しを感じる顔立ちだから」（40代／北海道）、「実年齢よりも若く見えそうだから」（30代／千葉県）、「チャーミングな顔立ちでみんなから好かれる雰囲気だから」（50代／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)