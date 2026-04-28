今年のゴールデンウィークは、晴天は続かず、度々雨となりそうです。特に、大雨に警戒が必要なのが、30日(木)〜5月1日(金)です。沖縄や九州〜関東の太平洋側では横殴りの雨に警戒が必要です。一方、晴れる日は夏日が続出し、2日(土)は東京都心で最高気温27℃の予想です。朝と日中の気温差が大きくなる時期です。重ね着など服装でうまく調節しましょう。

30日〜5月1日 太平洋側で横殴りの雨

明日29日(祝・水)は、全国的に雲が多く、夜は西から雨となるでしょう。東京都心など関東も、にわか雨にご注意下さい。石垣島など先島諸島では、30日(木)にかけて激しい雨の降る所があるため、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。



広く大雨に警戒が必要なのが、30日(木)〜5月1日(金)です。前線を伴った低気圧が発達しながら本州付近を東へ進む見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、沖縄や九州から関東の太平洋側を中心に発達した雨雲がかかるでしょう。24時間降水量は、多い所で100ミリを超える可能性もあるため警戒が必要です。また、沿岸の地域を中心に風も強まり、横なぐりの雨になる所もあるでしょう。大型連休で移動が増える時期です。交通機関の情報などは、こまめにチェックして下さい。



3日(祝・日)〜4日(祝・月)も西日本〜東日本で雨が予想されていますが、まだ予想にぶれがあるため、最新の情報をこまめに確認して下さい。

2日は夏日が続出 東京都心は27℃予想

ゴールデンウィークは度々雨となりますが、晴れると最高気温25℃以上の夏日が続出となるでしょう。特に、5月2日(土)は、全国900地点あまりあるアメダスの内、200地点以上で夏日が予想されています。東京都心の最高気温は27℃と、6月下旬並みの予想です。日中は半袖で快適に過ごせますが、朝晩は上着がないとヒンヤリします。朝と日中の気温差が、東京都心など平野部では10℃くらい、内陸では15℃〜20℃くらいと大きくなります。気温5℃で服装1枚分違うといわれています。重ね着など、服装でうまく調節しましょう。