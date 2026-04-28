IVEウォニョン、ミニワンピース×ハイヒールで美脚披露「オーラが圧巻」「異次元のスタイル」メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイとの3ショットも公開
【モデルプレス＝2026/04/28】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が4月25日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】21歳KPOP美女「膝下の長さがレベチ」美脚スラリの黒ミニワンピース姿
ウォニョンは、黒のミニワンピースに黒のハイヒールパンプスを合わせた姿を披露。スラリと伸びた脚を際立たせている。また、ウォニョンは映画「プラダを着た悪魔」のメリル・ストリープとアン・ハサウェイにインタビューを行ったようで、メリル、アンとの3ショットも披露している。
この投稿にファンからは「異次元のスタイル」「本当にカッコいい」「脚綺麗すぎ」「美しすぎて圧倒される」「膝下の長さがレベチ」「美の競演」「オーラが圧巻」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳KPOP美女「膝下の長さがレベチ」美脚スラリの黒ミニワンピース姿
◆ウォニョン、黒ミニワンピ姿披露
ウォニョンは、黒のミニワンピースに黒のハイヒールパンプスを合わせた姿を披露。スラリと伸びた脚を際立たせている。また、ウォニョンは映画「プラダを着た悪魔」のメリル・ストリープとアン・ハサウェイにインタビューを行ったようで、メリル、アンとの3ショットも披露している。
◆ウォニョンの投稿が話題
この投稿にファンからは「異次元のスタイル」「本当にカッコいい」「脚綺麗すぎ」「美しすぎて圧倒される」「膝下の長さがレベチ」「美の競演」「オーラが圧巻」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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