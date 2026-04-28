◇ナ・リーグ ドジャース5―4マーリンズ（2026年4月27日 ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でマーリンズと戦い、劇的なサヨナラ勝利で連勝を3に伸ばした。先発・山本由伸投手（27）が1―2の5回に逆転3ランを浴びると、打線はマーリンズのリリーフ陣に苦しんだが、最終回に逆転に成功した。大谷翔平投手（31）は2試合連続の3安打を記録し、チームに貢献。最後はカイル・タッカー外野手（29）がサヨナラ2点打を放ち、球場に歓喜を呼んだ。

土壇場の9回に王者が勝負強さを発揮した。9回、パヘス、代打・ラッシングが連続四球を選ぶと1死一、二塁から大谷がマーリンズ抑えのフェアバンクスのスライダーを捉え、右翼にエンタイトルの適時二塁打を放ち1点差。1死二、三塁からフリーマンは申告敬遠で満塁に。2死満塁から4番・タッカーが中前にサヨナラの2点打をはじき返した。

常に冷静な男も気持ちを抑えられなかった。「前の打者たちが素晴らしい仕事をして四球を選んでくれましたし、ショウが大きな二塁打を打って1点差にしてくれました。あの最後の場面で、みんな本当に素晴らしい打席を重ねていました。だから、ああいうチャンスをもらえたこと自体が大きかったです。勝つチャンスがあるときは、いつでもそれをものにしようとしています。本当に大きなイニングでした」と声を弾ませた。

喜びまでには多少の時間差があった。ニ走・大谷がサヨナラのホームに滑り込むと、球場の興奮は最高潮に達した。「打って一塁へ走り出したときは、まだそこまで大きな歓声ではなかったんです。実際に試合に勝った、ショウが生還した、というところまで少し間がありました。だから一瞬“自分、点数を間違えたのかな？”と思いました。でもそのあと、みんなが走って出てくるのが見えて、球場も一気に大きな歓声になりました。“よし、最高だ。これはすごい”と思いましたね。クールな瞬間でした」と笑う。試合後のインタビュー中にはT・ヘルナンデスらから“祝福のシャワー”も受けた。

移籍初年度ながら、着実にチームにはなじんできている。「勝利に貢献できるときは、いつでも嬉しい。このクラブハウスの選手たちも、コーチングスタッフも、ここに来てからずっと素晴らしいです。だから、ここに来られてよかったです」と言葉をかみしめた。