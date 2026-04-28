こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月28日は、近未来感あふれるスケルトンデザインがカッコいいJBLの完全ワイヤレスイヤホン「Tune Flex（チューン フレックス）Ghost Edition」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

JBL TUNE FLEX GHOST ワイヤレスイヤホン bluetooth 2ウェイ装着/ノイズキャンセリング/IPX4/ホワイト/JBLTFLEXGWHT 7,650円 （42%オフ） Amazonで見る PR PR

スケルトンデザインが目を惹く！ JBLの「Tune Flex Ghost Edition」が7,650円とお買い得

スケルトンデザインと「オープン型」と「密閉型」の切り替えが魅力的な、JBLの「Tune Flex（チューン フレックス）Ghost Edition」が42%オフで登場。

内部構造が透けて見えるメカニカルで近未来的なデザインがかっこいい。素材にポリカーボネートを使用しており、耐久性に優れながら高い透明度を実現しています。

「オープン型」と「密閉型」の2Way仕様。快適なフィット感も特長です

2種類のイヤーチップの付け替えにより、使用シーンに合わせて装着感を2パターンに切り替えが可能。

ながら聴きができる「オープン型」は耳をふさがない軽快な着け心地がGOOD。周囲の環境音を聞き取りながら音楽が楽しめます。

アンビエントアウェア＆トークスルー機能も搭載。イヤホンを外す手間なく会話をしたり、電車やバスなどのアナウンスを聞くことも可能です。

イヤーチップをつけるだけで遮音性に優れた「密閉型」に変身。音の迫力が増し、没入感がアップします。

アクティブノイズキャンセリング機能を使えば効果的に周囲の騒音をカットできますよ。

「JBL Headphones」アプリからノイズキャンセリング機能の調整やイコライザー設定もスムーズです。

急速充電にも対応。ロングバッテリーで充電切れを気にせず使えます

イヤホン本体で8時間、ケースと併用すると最大約32時間も連続再生ができるロングバッテリー。急速充電にも対応しており、10分間の充電で2時間の再生が可能です。

IPX4の防水性能を備えており、急な雨や夏場・運動時の汗も安心です。

左右合計4つのマイクにより騒がしい場所でもクリアな音声通話を叶え、オンライン会議でも大活躍。

持ち歩きたくなるファッショナブルなデザイン性に加えて、高い利便性と実用性を兼ね備えた「Tune Flex Ghost Edition」。お見逃しなく！

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なお、上記の表示価格は2026年4月28日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp