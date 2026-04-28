開催：2026.4.28

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 5 - 4 [マーリンズ]

MLBの試合が28日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとマーリンズが対戦した。

ドジャースの先発投手は山本由伸、対するマーリンズの先発投手はクリス・パダックで試合は開始した。

1回裏、5番 テオスカー・ヘルナンデス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 2-0 MIA

4回表、8番 ハビエル・サノヤ 2球目を打ってショートゴロ しかしショートがエラーでマーリンズ得点 LAD 2-1 MIA

5回表、5番 リアム・ヒックス 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでマーリンズ得点 LAD 2-4 MIA

9回裏、1番 大谷翔平 5球目を打ってタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 3-4 MIA、4番 カイル・タッカー 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 5-4 MIA

試合は5対4でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのジェーク・エダーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマーリンズのピーター・フェアバンクスで、ここまで0勝2敗5S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、3安打、1打点、打率は.278。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で5.0回を投げ、5安打（1本塁打）、3失点、4奪三振、防御率は2.87となっている。

ここまでドジャースは20勝9敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方マーリンズは13勝16敗で7.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-28 14:38:24 更新