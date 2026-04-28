

『カバーズ・スプリングロックフェス』集合

NHKホールから、【NHKBS】で２週連続で届けた『カバーズ・スプリングロックフェス』。5月22日に【総合テレビ】で＜完全版＞の放送が決定した。BSで放送した全曲に加えて未公開のパフォーマンスも放送する。

【写真】「カバーズ・ロックフェス」場面カット

1966年生まれ。今年還暦を迎え注目を集める企画ユニット“ROOTS66”は、沢田研二「勝手にしやがれ」、尾崎紀世彦の「また逢う日まで」、そして ROOTS66 から宮田和弥[JUN SKY WALKER（S）]、中川 敬[SOUL FLOWER UNION]、斉藤和義によるジョン・レノン「イマジン」（日本語詞：忌野清志郎）に加えて、未公開パフォーマンスとして、ROOTS66 のメンバーである小泉今日子もカバーした、フィンガー5の名曲「学園天国」をお届け。

再起を果たし、大きな反響を呼んだ“BARBEE BOYS 4PEACE”は、2週にわたってお届けしたスペシャルLIVEと、貴重なメンバートークの模様をまとめてたっぷりとお届け。BARBEE BOYS の名曲を再構築し新たなサウンドで送る名曲「勇み足サミー」、「目を閉じておいでよ」、「なんだったんだ？ ７DAYS」。そしてメンバー4 人が今の心境を語ったSPトーク！NHKホールから大歓声が起こったパフォーマンスの数々。

シンガーソングライター高橋優は、THE YELLOW MONKEY「バラ色の日々」に加えて、未公開パフォーマンスとして、自身のメジャーデビュー15 周年のメモリアルソング「エンドロール」を披露。高橋優の音楽に向ける思いと音楽原点がぎゅっと詰まった2曲。

ミュージカル・舞台で活躍する田村芽実は、愛してやまない山口百恵の名曲「ロックンロール・ウィドウ」、そしてレベッカの名曲「フレンズ」を、パワフルな歌声でロックにお届け。20代の田村ならではの解釈で届ける「フレンズ」。気鋭のミュージシャンが集結した“カバーズ・スーパーバンド”で送る。

NHK総合『The Covers ロックフェス＜完全版＞』

■放送予定： 5月22日（金） 午後10時30分〜11時29分 ＜NHK総合＞※NHK ONE 同時配信＆見逃し1週間【セットリスト】ROOTS66 ♪「勝手にしやがれ」（沢田研二）高橋 優 ♪「バラ色の日々」（THE YELLOW MONKEY）田村芽実 ♪「ロックンロール・ウィドウ」（山口百恵）BARBEE BOYS 4PEACE ♪「勇み足サミー」（BARBEE BOYS）♪「目を閉じておいでよ」（BARBEE BOYS）♪「なんだったんだ? 7DAYS」（BARBEE BOYS）ROOTS66 ♪「イマジン」（ジョン・レノン/RC サクセション）※日本語詞:忌野清志郎♪「また逢う日まで」（尾崎紀世彦）♪「学園天国」（フィンガー5）田村芽実 ♪「フレンズ」（REBECCA）高橋 優 ♪「エンドロール（高橋 優）【ＭＣ】リリー・フランキー 上白石萌歌 【語り】堂本光一【ゲスト】高橋 優 田村芽実 BARBEE BOYS 4PEACEROOTS66【ROOTS 66 GREAT SINGERS】宮田和弥[JUN SKY WALKER（S）]、大槻ケンヂ[筋肉少女帯/特撮]、中川 敬[SOUL FLOWER UNION]、増子直純[怒髪天]、斉藤和義、早見 優、八熊慎一[SPARKS GO GO]、永井真理子、トータス松本[ウルフルズ]【ROOTS66 ULTRA BAND】友森昭一（G）、福島 忍（勝手にしやがれ/Tb）、田中邦和（Sembello/Sax）、阿部耕作（Ds）、たちばなテツヤ（SPARKS GO GO・THE PRIMALS/Ds）、奥野真哉（SOUL FLOWER UNION/Key）、田中 和（勝手にしやがれ/Tp）、木暮晋也（HICKSVILLE/G）、tatsu（レピッシュ/B）【The Covers Ｓｕｐｅｒ Ｂａｎｄ】 Bandmaster/Arr＆Ba 鈴木正人Arr＆Key 宗本康兵 Dr 河村吉宏 Gt 真壁陽平 Gt 八橋義幸 Mani 阿部 博