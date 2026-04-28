◇ア・リーグ ホワイトソックス−エンゼルス（2026年4月27日 シカゴ）

雨上がりに深夜の逆転弾だ!ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。4−5の7回無死二、三塁の第4打席で、ポメランツから3試合ぶり、両リーグ単独トップとなる12号逆転3ランを放った。

右翼席に向かって豪快なひと振りで放物線を描いた一打は、球速度95・8マイル（約154・1キロ）、382フィート（約116・4メートル）、角度48度の「ムーンショット」。

試合開始が「嵐&大雨」の影響で約3時間遅れた超悪条件の一戦。雨が上がった午後9時40分試合開始で、一発が飛び出したのは深夜12時に近い「深夜」だったが、気持ちを切らさずに振り抜いた。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、キャリアMLB初の29試合での12本塁打は歴代3位のスピード記録となった。

深夜にスタンドに残ったまばらなファンも熱狂。ダイヤモンドを1周する背番号5に最大限の拍手が送られ、「MVP」コールも起きた。

これでシーズン換算でも67発ペースと、悪条件にも負けない男が驚異のハイペースを続けている。

▼ホワイトソックス村上 7回はチームも逆転するぞ、という雰囲気たっだ。（ホームランは）何とか外野に持っていければなという気持ちだった。