フィッツパトリックが大台1000万ドル一番乗り 松山英樹は20位【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアーのダブルス戦「チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
〈連続写真〉踏ん張らなくてもいいんです これが世界1位の最強スイング
マシュー・フィッツパトリック（イングランド）が弟のアレックスとコンビを組み、今季3勝目。優勝賞金137万2750ドル（約2億1800万円）を獲得した。マシューの今季通算は大台一番乗りとなる1055万238ドル（約16億7800万円）。ランキング1位をがっちりとキープした。出場しなかった松山英樹と久常涼は、それぞれ20位（約4億5000万円）、23位（約3億9300万円）をキープ。金谷拓実は126位、平田憲聖は151位、中島啓太は181位に順位を落とした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ 最終結果
石川遼の順位は？ 米下部ツアーのポイントランキング
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