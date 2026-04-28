マシュー・フィッツパトリック（右）が137万ドルあまりを獲得。大台を突破した（撮影：GettyImages）

写真拡大

米国男子ツアーのダブルス戦「チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。

〈連続写真〉踏ん張らなくてもいいんです　これが世界1位の最強スイング

マシュー・フィッツパトリック（イングランド）が弟のアレックスとコンビを組み、今季3勝目。優勝賞金137万2750ドル（約2億1800万円）を獲得した。マシューの今季通算は大台一番乗りとなる1055万238ドル（約16億7800万円）。ランキング1位をがっちりとキープした。出場しなかった松山英樹と久常涼は、それぞれ20位（約4億5000万円）、23位（約3億9300万円）をキープ。金谷拓実は126位、平田憲聖は151位、中島啓太は181位に順位を落とした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

最新！　米男子賞金ランキング
最新！　米男子ポイントランキング
最新！　男子世界ランキング
チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ　最終結果
石川遼の順位は？　米下部ツアーのポイントランキング