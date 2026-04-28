女優の田中美佐子（66）が27日、自身のインスタグラムを更新。23歳長女との推し活ショットを公開した。

「こんばんは。大切な人と大切な時間。コナンくん観に行ってきました」と記し、長女とのショットを披露。「横浜はコナンくんの街になってました。エスカレーターの手すりまでコナンくん！もう最高じゃー！」とつづった。

「30代半ばで初めてたまたまコナンくんのアニメ第一回を観てからのファン」と告白。「その時に、コナンくんが新一に戻るまで見ようと決めていたけど、全然！戻らず、その後子供産んで、子供がコナンくんを見始めて、一緒に映画とか観に行くようになり、2人ではまる」と記した。

「子供は大人になり、それでもコナンくんは2人で観に行く！来年のゴールデンウイークもきっと2人で観に行く！」と母子での推し活が続いていることを明かした。

「『コナンくんは新一に戻らないのかなー』と娘に言うと、『絶対に戻らないでしょ。』と言われた。『え？なんでよー！』『アニメ終わるし、、、』そうだね、、、、。『名探偵コナン』だもんね。『名探偵新一』じゃないもんね。そりゃそうだ。あー、一度くらい新一が長ーーーく出てきてほしいなー」とした。

田中は1995年11月、7歳年下の「Take2」深沢邦之と結婚。2002年12月に長女を出産。23年6月7日、深沢との離婚を発表。24年12月、事務所ファザーズコーポレーションを退所し独立した。