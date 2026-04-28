BTS・V、TikTok1位＆インスタ2位！「世界で最も影響力のあるインフルエンサー」にランクイン

BTSのVが、インスタグラムとTikTokで同時に大きな注目を集めている。

アメリカのソーシャルメディア分析企業「HypeAuditor」の集計によると、Vは最近、「世界で最も影響力のあるインフルエンサーTOP1000」で2位にランクイン。TikTokでは「世界で最も影響力のあるTikTokインフルエンサーTOP1000」で1位を記録した。

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Vのインスタグラムでの影響力は、すでに記録として証明されている。BTSメンバーは2021年12月6日に個人インスタグラムアカウントを開設。当時Vは、43分でフォロワー100万人、4時間52分で1000万人を突破し、ギネス世界記録を打ち立てた。

今年1月13日には、韓国人男性芸能人として初めてインスタグラムのフォロワー7000万人を突破。現在Vは、インスタグラムで世界影響力2位、音楽カテゴリーでは世界1位に位置している。国別ではアメリカ2位、イギリス1位を記録中だ。

（写真提供＝OSEN）V

TikTokでも成長スピードは著しい。Vは3月13日にTikTokアカウントを開設後、わずか19日でフォロワー1000万人を突破し、韓国人男性芸能人として最短記録を樹立した。現在のフォロワー数は1246万人で、投稿は6件にとどまっている。

VはBTSの楽曲『SWIM』のダイビングチャレンジ、『2.0』の制服チャレンジなどでショート動画プラットフォームでもトレンドを生み出している。投稿数が少ないにもかかわらず世界1位に上り詰めた点は、コンテンツ1本あたりの波及力の大きさを示している。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。