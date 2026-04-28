ジャンボたかお、“レインボー解散の危機”を告白。相方・池田に憎悪抱き「1人で売れようとしてるんだろ？」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

4月27日（月）に放送された同番組では、VTRゲストとしてレインボーのジャンボたかお＆池田直人が登場。ジャンボが“ドロドロとした本音”を明かし、MC2人を驚かせた。

【映像】ジャンボたかお、ブレイク前のつらい心情を振り返る

今回は「YouTubeに救われた芸人の本音」というテーマで、YouTubeに投稿した動画が“バズり”、注目を集めたお笑いコンビのレインボーが登場。

ジャンボは、なかなかブレイクできなかった当時のことを「ただ自分たちの実力不足でしかないのだが、腐りに腐った」「子どものころから唯一の趣味のテレビを、お笑いを見ることも辞めた」と赤裸々に吐露した。

コンビとしてくすぶるなか、相方の池田はSNSのフォロワーを増やしたり歌を出したりと、できることに取り組んでいた。そんなあるとき、先輩から「池田って1人で売れようとしてるよな」と指摘されたと話す。

その結果、ジャンボは相方にすら憎悪や嫉妬心を抱き、ついには「お前1人で売れようとしてるんだろ？」と解散を切り出す事態に。この言葉に池田は驚き「そんなつもりはなかった」と否定したが、ジャンボは信じなかった。

すると池田は「なら俺全部やめるわ。なぁ、一緒にYouTubeやれへんか？」と提案。ここからYouTubeへの投稿を始め、後の成功に繋がったと語った。

この話に、久保田は「（明るくてひょうきんなジャンボに）腹の中でそういうのがあった時代もあるんやなと思うと、なんかよりグッとなる」とコメント。井口も「意外でしたよね。僕らが知っているレインボーは爽やかで、ジャンボ熱くてって感じだったけど、『解散しよう』って言うまでになっていたって」と驚いていた。