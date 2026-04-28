ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内で引退会見を行った。

木原が印象に残った試合を振り返りながら声を詰まらせると、三浦も涙を浮かべて木原が拭き取るシーンもあった。

互いに声を掛け合うなら、と問われると三浦は「（五輪の）団体戦のうちわにみんなにメッセージを書いていたんですけど、私から木原さんへの思いが溢れすぎて泣きながら書いていて。“私と組んでくれてありがとう。オリンピックの今が一番最強だよって。私たちらしく笑顔でやり切ろう”って書いたんですけど」と明かした。

さらに木原も「２０１９年にりくちゃんの方からお話をいただいて、あの日声をかけてくれたことに本当に感謝していますし、りくちゃんとじゃなければここまで来られなかった。今は感謝しかない。本当に最高のパートナーに出会えたことに心から感謝しています」と話した。

２人は２０１９年にペアを結成。当初、現役引退も考え始めていた木原は三浦との出会いについて「雷が落ちた」と表現するなどペアとしての相性は抜群で、着実に成長を遂げた。今回の五輪ではショートプログラム（ＳＰ）は５位と出遅れながら、フリーでは世界歴代最高得点。大逆転でペアとしては日本勢初の金メダルに輝いた。

４月１７日にそれぞれのインスタグラムに連名で今季限りで現役を引退すると発表していた。

◆三浦璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県出身。中京大出。１４６センチ。カナダを拠点に木原と組んで７季目。２２年の北京冬季五輪で団体銀メダル、個人で日本勢初入賞の７位。２２〜２３年シーズンにグランプリ（ＧＰ）ファイナルで初優勝。世界選手権は２３、２５年に制覇。

◆木原 龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県出身。中京大出。１７４センチ。１１年世界ジュニア選手権男子代表。１３年にペアに転向し、１４年ソチ、１８年平昌両五輪に異なるパートナーと出場。