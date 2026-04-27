ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）が27日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。高梨は電球やハグなどの絵文字を添えて「Home」とのみコメント。雨の街中でキャップを被り、自身の広告との“2ショット”写真を披露した。この投稿にフォロワーからは「沙羅様美しすぎるかっこ良すぎて最高なんですけど」「かっこいい」「沙羅ちゃん格好いい」「素敵に磨きがかかっていますね！」