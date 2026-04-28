俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の第3話が26日に放送された。志田の劇中での呼ばれ方に驚きが広がった。【写真】ドラマ『エラー』未央（志田未来）を「おばさん」呼ばわりのさくら（北里琉）同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。