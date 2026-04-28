東北から九州・沖縄まで、全国のご当地グルメが味わえる期間限定ビュッフェ4選。東京・神奈川のホテルで旅気分
◆東北から九州・沖縄まで、全国のご当地グルメが味わえる期間限定ビュッフェ4選。東京・神奈川のホテルで旅気分
写真：ブラスリーミリーラ・フォーレ／ローズホテル横浜
おでかけ気分が高まる初夏。そこで、首都圏にいながら、全国各地のご当地グルメが楽しめる期間限定のビュッフェをご紹介。豊かな自然に育まれた食材が魅力の福島ビュッフェや海の幸・山の幸が並ぶ四国、ブランド肉や伝統料理が味わえる九州・沖縄フェアまで、各地の名物料理や地元食材を使ったメニューがずらり。旅行気分に浸れるから、家族での食事や女子会などでも会話が弾むはず！
この記事の要約レポート
・福島、四国、九州・沖縄など、全国各地のご当地グルメが食べ放題のビュッフェを紹介。東京・神奈川にいながら、旅行気分が楽しめる
・TerraceandTable／ホテルメトロポリタン川崎（川崎）：豊かな自然に育まれた福島の食材を使用。会津の郷土料理や洋食メニューなど多彩なラインナップ
・ブラスリーミリーラ・フォーレ／ローズホテル横浜（元町・中華街）：高知県産の藁焼きカツオや鳴門渦潮桜鯛のカルパッチョ、四万十ポークのローストなど四国の美食めぐりが楽しめる
・オールデイダイニング「コンパス」／横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ（横浜）：ブランド肉や名物料理など、宮崎を中心に九州グルメが大集合。オーダービュッフェ形式でゆったりと
・スーパーブッフェグラスコート／京王プラザホテル（都庁前）：沖縄そば、長崎ちゃんぽんなど九州・沖縄のご当地グルメが勢揃い。ライブキッチンではオマール海老の鬼殻焼きなども
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◆Terrace and Table／ホテルメトロポリタン川崎（川崎）
福島を旅するように美食を味わう「福島フェア」ビュッフェ
JR川崎駅から徒歩2分、ホテルメトロポリタン川崎2階に位置する「Terrace and Table」。オープンキッチンの活気に満ちた店内は、明るく開放的なテラス席やカップルシートを備えた洗練された空間。世界各国を旅する気分で食事が楽しめる“ボヤージュ・ビュッフェ”が人気のオールデイダイニング。
6月16日までの期間限定で開催している「福島フェア」では、福島の豊かな自然が育んだ食材をご当地グルメとして堪能できる。会津の郷土料理「こづゆ」や、シャキシャキとした食感が楽しい「いかにんじん」など、地元で愛され続ける伝統の味を再現。福島県産鶏に蕗の薹（ふきのとう）味噌を合わせたソースやアヒージョといった、素材のよさを引き立てる洋食メニューにも注目。
デザートには、県産はちみつを使用したヨーグルトムースや「くるみパイ」など、福島を感じるスイーツたちがラインナップ。定番人気のローストビーフやピザ窯で焼く本格ピザ、地元・川崎の銘菓「かわっぴらもち」なども一緒に楽しめるのがうれしい。福島の情熱と伝統が詰まった多彩なラインナップで、心満たされるひとときを。
【ディナービュッフェ】福島の食を満喫する福島フェアビュッフェ+ソフトドリンクフリー
店舗名：Terrace and Table／ホテルメトロポリタン川崎
住所：神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 ホテルメトロポリタン川崎 2F
提供期間：〜2026/6/16（火）
食べ放題制限時間：時間無制限 ※ビュッフェ料理は21:00までとなります
料金：大人6,000円、子供（小学生）3,000円、幼児（4歳以上の未就学児）1,500円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆ブラスリー ミリー ラ・フォーレ／ローズホテル横浜 （元町・中華街）
四国の美食めぐり。新鮮な海の幸と山の恵みを堪能する週末ランチビュッフェ
横浜中華街の東門すぐ、ローズホテル横浜1階に構える「ブラスリー ミリー ラ・フォーレ」。“森の中の湖”を意味する店名の通り、木のぬくもりあふれる落ち着いた空間が広がる。ヨーロッパで腕を磨いたシェフによる、本格的な洋食やカジュアルフレンチが楽しめるホテルレストラン。
5月末まで開催中の「四国フェア」では、四国の豊かな自然が育んだご当地食材が勢揃い。高知県産の藁焼きカツオ「龍馬タタキ」や鳴門渦潮桜鯛のカルパッチョ、さらに「四万十ポーク」のローストや「宇和島鯛」のパスタなど、四国を味わい尽くせる逸品が並ぶ。また、シェフサービスでは、国産牛の岩塩炙り焼きや、アスパラガス「さぬきのめざめ」を使用した濃厚カルボナーラを目の前で仕上げてくれるのもうれしい。
さらに、ホテル内の名店「重慶飯店」の麻婆豆腐や海老のチリソースといった本格中華も一緒に楽しめるのがこの店ならでは。デザートには「阿波和三盆」のプリンや「愛媛県奥伊予の和栗モンブラン」など、四国の恵みを活かしたスイーツたちが彩りを添える。横浜にいながら、四国への食の旅に出かけるような贅沢な週末を過ごしてみては。
【海と山の恵み】食材の宝庫｜四国フェア〜週末ランチブッフェ〜（14時30分まで滞在可）
店舗名：ブラスリー ミリー ラ・フォーレ／ローズホテル横浜
住所：神奈川県横浜市中区山下町77 ローズホテル横浜 1F
提供期間：〜2026/5/31（日）
食べ放題制限時間：最大3時間
料金：大人6,500円、子供（7〜12歳）2,800円
※幼児（0〜6歳）は無料
※税・サ込
◆オールデイダイニング「コンパス」／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ（横浜）
九州・宮崎の“うまかもん”をオーダービュッフェ形式でゆったり味わう
横浜駅西口から徒歩1分の横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ内にあるオールデイダイニング「コンパス」。横浜山手の洋館をイメージした上質な空間で、スマートフォンから注文した料理をスタッフが席まで運んでくれるオーダービュッフェスタイルが特徴。
7月10日までの期間限定「九州・宮崎うまかもんフェア」では、南国・宮崎を中心に九州の選りすぐりのグルメが大集合。「宮崎牛のしゃぶしゃぶ」や「地頭鶏（じとっこ）の炭焼き」といったブランド肉の逸品をはじめ、名物「チキン南蛮」や「辛麺」、「肉巻きおにぎり」などのご当地ソウルフードも充実のラインナップ。目の前で炙る「マンゴーブリュレ」やフレッシュマンゴーなどの甘美なスイーツにも心が躍る。
日向灘の恵みである「黒瀬ぶり」や「オオニベ」など、九州ならではの海の幸も豊富。ライブキッチンから届く揚げたての天ぷらや、低温でじっくり焼きあげた名物のローストビーフも外せない。平日ディナーなら時間無制限で楽しめるので、宮崎の情熱が詰まった多彩な"うまかもん"を、ゆったりと味わって。
【お寿司や牛しゃぶ】てげうまい！九州・宮崎うまかもんフェア+カフェフリー+時間無制限
店舗名：オールデイダイニング「コンパス」／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
住所：神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 2F
提供期間：〜2026/7/10（金）
食べ放題制限時間：時間制限なし（21:00ラストオーダー）
料金：大人9,000円、お子様（4〜12歳）4,500円
※0〜3歳は無料
※税・サ込
◆スーパーブッフェ グラスコート／京王プラザホテル（都庁前）
活気あふれるライブキッチンに感動。九州・沖縄の美食を五感で楽しむビュッフェ
新宿駅から徒歩5分、京王プラザホテル本館2階に店を構える「スーパーブッフェ グラスコート」。広々とした店内の中央には、シェフが目の前で調理するライブキッチンがあり、できたてアツアツの料理が次々と供される臨場感たっぷりのビュッフェレストラン。
期間限定で6月末まで開催中の「九州・沖縄フェア」は、ご当地グルメがずらり。「九州産牛リブのレモンステーキ」や、本場の味わいを再現した「沖縄そば」、「長崎ちゃんぽん」など、旅気分に浸れるラインナップにわくわくする。ライブキッチンでは、名物のローストビーフに加え、ディナー限定の「オマール海老の鬼殻焼き」や揚げたての天ぷらも堪能できるのがうれしい。
冷製コーナーでは「枕崎産サワラのタタキ」や「ミミガーのマリネ」など、素材の個性が光る前菜が充実。さらに、パティシエが目の前で仕上げる「黒糖のモンブラン」といったライブデザートも必食。ソフトドリンクバーも約15種類と豊富なので、落ち着いた高級感あふれる空間で、九州・沖縄の豊かな恵みを心ゆくまで味わい尽くして。
オマール海老やお寿司も！九州・沖縄フェア ディナーブッフェ+カフェフリー（90分制）
店舗名：スーパーブッフェ グラスコート／京王プラザホテル
住所：東京都新宿区西新宿2-2-1 京王プラザホテル本館 2F
提供期間：〜2026/6/30（火）
食べ放題制限時間：1時間30分
料金：大人8,500円、お子様（4〜12歳）5,000円
※3歳以下は無料
※税・サ込
写真：ブラスリーミリーラ・フォーレ／ローズホテル横浜
おでかけ気分が高まる初夏。そこで、首都圏にいながら、全国各地のご当地グルメが楽しめる期間限定のビュッフェをご紹介。豊かな自然に育まれた食材が魅力の福島ビュッフェや海の幸・山の幸が並ぶ四国、ブランド肉や伝統料理が味わえる九州・沖縄フェアまで、各地の名物料理や地元食材を使ったメニューがずらり。旅行気分に浸れるから、家族での食事や女子会などでも会話が弾むはず！
・福島、四国、九州・沖縄など、全国各地のご当地グルメが食べ放題のビュッフェを紹介。東京・神奈川にいながら、旅行気分が楽しめる
・TerraceandTable／ホテルメトロポリタン川崎（川崎）：豊かな自然に育まれた福島の食材を使用。会津の郷土料理や洋食メニューなど多彩なラインナップ
・ブラスリーミリーラ・フォーレ／ローズホテル横浜（元町・中華街）：高知県産の藁焼きカツオや鳴門渦潮桜鯛のカルパッチョ、四万十ポークのローストなど四国の美食めぐりが楽しめる
・オールデイダイニング「コンパス」／横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ（横浜）：ブランド肉や名物料理など、宮崎を中心に九州グルメが大集合。オーダービュッフェ形式でゆったりと
・スーパーブッフェグラスコート／京王プラザホテル（都庁前）：沖縄そば、長崎ちゃんぽんなど九州・沖縄のご当地グルメが勢揃い。ライブキッチンではオマール海老の鬼殻焼きなども
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◆Terrace and Table／ホテルメトロポリタン川崎（川崎）
福島を旅するように美食を味わう「福島フェア」ビュッフェ
JR川崎駅から徒歩2分、ホテルメトロポリタン川崎2階に位置する「Terrace and Table」。オープンキッチンの活気に満ちた店内は、明るく開放的なテラス席やカップルシートを備えた洗練された空間。世界各国を旅する気分で食事が楽しめる“ボヤージュ・ビュッフェ”が人気のオールデイダイニング。
6月16日までの期間限定で開催している「福島フェア」では、福島の豊かな自然が育んだ食材をご当地グルメとして堪能できる。会津の郷土料理「こづゆ」や、シャキシャキとした食感が楽しい「いかにんじん」など、地元で愛され続ける伝統の味を再現。福島県産鶏に蕗の薹（ふきのとう）味噌を合わせたソースやアヒージョといった、素材のよさを引き立てる洋食メニューにも注目。
デザートには、県産はちみつを使用したヨーグルトムースや「くるみパイ」など、福島を感じるスイーツたちがラインナップ。定番人気のローストビーフやピザ窯で焼く本格ピザ、地元・川崎の銘菓「かわっぴらもち」なども一緒に楽しめるのがうれしい。福島の情熱と伝統が詰まった多彩なラインナップで、心満たされるひとときを。
【ディナービュッフェ】福島の食を満喫する福島フェアビュッフェ+ソフトドリンクフリー
店舗名：Terrace and Table／ホテルメトロポリタン川崎
住所：神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 ホテルメトロポリタン川崎 2F
提供期間：〜2026/6/16（火）
食べ放題制限時間：時間無制限 ※ビュッフェ料理は21:00までとなります
料金：大人6,000円、子供（小学生）3,000円、幼児（4歳以上の未就学児）1,500円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆ブラスリー ミリー ラ・フォーレ／ローズホテル横浜 （元町・中華街）
四国の美食めぐり。新鮮な海の幸と山の恵みを堪能する週末ランチビュッフェ
横浜中華街の東門すぐ、ローズホテル横浜1階に構える「ブラスリー ミリー ラ・フォーレ」。“森の中の湖”を意味する店名の通り、木のぬくもりあふれる落ち着いた空間が広がる。ヨーロッパで腕を磨いたシェフによる、本格的な洋食やカジュアルフレンチが楽しめるホテルレストラン。
5月末まで開催中の「四国フェア」では、四国の豊かな自然が育んだご当地食材が勢揃い。高知県産の藁焼きカツオ「龍馬タタキ」や鳴門渦潮桜鯛のカルパッチョ、さらに「四万十ポーク」のローストや「宇和島鯛」のパスタなど、四国を味わい尽くせる逸品が並ぶ。また、シェフサービスでは、国産牛の岩塩炙り焼きや、アスパラガス「さぬきのめざめ」を使用した濃厚カルボナーラを目の前で仕上げてくれるのもうれしい。
さらに、ホテル内の名店「重慶飯店」の麻婆豆腐や海老のチリソースといった本格中華も一緒に楽しめるのがこの店ならでは。デザートには「阿波和三盆」のプリンや「愛媛県奥伊予の和栗モンブラン」など、四国の恵みを活かしたスイーツたちが彩りを添える。横浜にいながら、四国への食の旅に出かけるような贅沢な週末を過ごしてみては。
【海と山の恵み】食材の宝庫｜四国フェア〜週末ランチブッフェ〜（14時30分まで滞在可）
店舗名：ブラスリー ミリー ラ・フォーレ／ローズホテル横浜
住所：神奈川県横浜市中区山下町77 ローズホテル横浜 1F
提供期間：〜2026/5/31（日）
食べ放題制限時間：最大3時間
料金：大人6,500円、子供（7〜12歳）2,800円
※幼児（0〜6歳）は無料
※税・サ込
◆オールデイダイニング「コンパス」／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ（横浜）
九州・宮崎の“うまかもん”をオーダービュッフェ形式でゆったり味わう
横浜駅西口から徒歩1分の横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ内にあるオールデイダイニング「コンパス」。横浜山手の洋館をイメージした上質な空間で、スマートフォンから注文した料理をスタッフが席まで運んでくれるオーダービュッフェスタイルが特徴。
7月10日までの期間限定「九州・宮崎うまかもんフェア」では、南国・宮崎を中心に九州の選りすぐりのグルメが大集合。「宮崎牛のしゃぶしゃぶ」や「地頭鶏（じとっこ）の炭焼き」といったブランド肉の逸品をはじめ、名物「チキン南蛮」や「辛麺」、「肉巻きおにぎり」などのご当地ソウルフードも充実のラインナップ。目の前で炙る「マンゴーブリュレ」やフレッシュマンゴーなどの甘美なスイーツにも心が躍る。
日向灘の恵みである「黒瀬ぶり」や「オオニベ」など、九州ならではの海の幸も豊富。ライブキッチンから届く揚げたての天ぷらや、低温でじっくり焼きあげた名物のローストビーフも外せない。平日ディナーなら時間無制限で楽しめるので、宮崎の情熱が詰まった多彩な"うまかもん"を、ゆったりと味わって。
【お寿司や牛しゃぶ】てげうまい！九州・宮崎うまかもんフェア+カフェフリー+時間無制限
店舗名：オールデイダイニング「コンパス」／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
住所：神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 2F
提供期間：〜2026/7/10（金）
食べ放題制限時間：時間制限なし（21:00ラストオーダー）
料金：大人9,000円、お子様（4〜12歳）4,500円
※0〜3歳は無料
※税・サ込
◆スーパーブッフェ グラスコート／京王プラザホテル（都庁前）
活気あふれるライブキッチンに感動。九州・沖縄の美食を五感で楽しむビュッフェ
新宿駅から徒歩5分、京王プラザホテル本館2階に店を構える「スーパーブッフェ グラスコート」。広々とした店内の中央には、シェフが目の前で調理するライブキッチンがあり、できたてアツアツの料理が次々と供される臨場感たっぷりのビュッフェレストラン。
期間限定で6月末まで開催中の「九州・沖縄フェア」は、ご当地グルメがずらり。「九州産牛リブのレモンステーキ」や、本場の味わいを再現した「沖縄そば」、「長崎ちゃんぽん」など、旅気分に浸れるラインナップにわくわくする。ライブキッチンでは、名物のローストビーフに加え、ディナー限定の「オマール海老の鬼殻焼き」や揚げたての天ぷらも堪能できるのがうれしい。
冷製コーナーでは「枕崎産サワラのタタキ」や「ミミガーのマリネ」など、素材の個性が光る前菜が充実。さらに、パティシエが目の前で仕上げる「黒糖のモンブラン」といったライブデザートも必食。ソフトドリンクバーも約15種類と豊富なので、落ち着いた高級感あふれる空間で、九州・沖縄の豊かな恵みを心ゆくまで味わい尽くして。
オマール海老やお寿司も！九州・沖縄フェア ディナーブッフェ+カフェフリー（90分制）
店舗名：スーパーブッフェ グラスコート／京王プラザホテル
住所：東京都新宿区西新宿2-2-1 京王プラザホテル本館 2F
提供期間：〜2026/6/30（火）
食べ放題制限時間：1時間30分
料金：大人8,500円、お子様（4〜12歳）5,000円
※3歳以下は無料
※税・サ込