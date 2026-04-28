『心筋梗塞』のサインって何？ 『動脈硬化』が進行する恐ろしさとは？【医師解説】

心筋梗塞は突然起こるイメージがありますが、多くの場合、発症前に何らかの「前兆（ぜんちょう）」が現れることがあります。

なかでも「不安定狭心症（ふあんていきょうしんしょう）」は、心筋梗塞の直前段階に当たる場合もある重要なサインです。前兆の背景にある動脈硬化の仕組みや、生活習慣の改善が進行を緩やかにする可能性についてわかりやすく解説します。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

心筋梗塞の前兆｜生活習慣と動脈硬化の関係を理解する

心筋梗塞の前兆を理解するためには、発症に至る背景にある「動脈硬化（どうみゃくこうか）」の進行を知ることが重要です。動脈硬化は突然始まるものではなく、長年の生活習慣が積み重なって進むものです。

動脈硬化が心筋梗塞に至るまでの流れ

動脈硬化とは、血管の内側に脂肪などが蓄積し、血管の壁が厚く硬くなっていく変化です。これが冠動脈（心臓を取り巻く血管）に生じると、血管の通り道が狭くなり、心臓への血流が十分に確保できなくなります。

動脈硬化は、高血圧・脂質異常症・糖尿病・喫煙・肥満といったリスク因子によって加速します。これらの因子が複合的に重なると、動脈硬化の進行が速まります。血管内にプラーク（脂肪の塊）が形成され、それが不安定な状態になると、ある日突然プラークが破裂し、血栓が生じて血管が詰まります。これが心筋梗塞の発症につながります。

動脈硬化自体は自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行している点が怖いところです。健診での血圧・血糖・コレステロールの管理が、心筋梗塞の予防において重要な役割を担っています。

生活習慣の改善が前兆を止める鍵になる

動脈硬化の進行を遅らせるためには、日々の生活習慣の見直しが不可欠です。禁煙は動脈硬化のリスクを大きく下げる手段のひとつであり、禁煙開始から数年が経過すると、心血管疾患のリスクは徐々に低下していき、1～2年で心臓発作リスクが大幅低下し、15年で非喫煙者に近づくと言われています。

食事面では、塩分・飽和脂肪酸（肉の脂身やバターなどに多い）・糖質の過剰摂取を控え、野菜・魚・食物繊維を多く摂ることが望まれます。適度な有酸素運動（ウォーキングや水泳など）は、血圧や血糖・脂質のコントロールに役立ちます。

生活習慣の改善は、すでに動脈硬化が始まっている方にとっても、進行を緩やかにする可能性があります。心筋梗塞の前兆を感じた方、またはリスクが高いとされる方は、医療機関での治療と並行して生活習慣の改善に取り組むことが大切です。

まとめ

心筋梗塞は、初期症状・前兆・左腕のしびれなど、さまざまなサインを通じて身体が発するSOSです。症状の背景にある仕組みを理解し、「いつもと違う」と感じたとき迷わず行動に移すことが命を守ることにつながります。本記事を参考に、気になる症状がある方はまず循環器内科や内科への受診をご検討ください。定期的な検査と日々の生活習慣の管理を通じて、心臓の健康を長く守り続けていただくことを願っています。

参考文献

国立循環器病研究センター「心筋梗塞 (Myocardial infarction: MI) とは」

国立循環器病研究センター「狭心症（Angina pectoris: AP）とは」

厚生労働省「狭心症・心筋梗塞などの心臓病（虚血性心疾患）」

日本生活習慣病予防協会「心筋梗塞」