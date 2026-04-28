嵐5人が光に照らされ力強く佇む！松本潤の“深山先生ビジュ”も「かっこよすぎる」「99.9続編希望」の声

【写真】嵐「Find The Answer」ジャケ写【動画】嵐「Find The Answer」MV

嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2018年2月21日リリースの「Find The Answer」のジャケット写真が公開された。

■嵐「Find The Answer」のジャケ写公開

「Find The Answer」は、松本潤主演のドラマ『99.9-刑事専門弁護士- SEASON II』（TBS系 ）の主題歌。

投稿された通常版のジャケット（1枚目）で5人は、松本を中心に、それぞれに力強い視線を向けながら無機質な空間に佇んでいる。

困難な事件に対しても、0.1パーセントの可能性を信じて突き進むドラマの登場人物たちが、紆余曲折を乗り越える姿を表現しているかのように、窓から差し込む光が複雑に屈折しながらも、5人を照らしているのも印象的だ。

2枚目は、5人が横一列に並んだ集合ショット。カジュアルな衣装でまとめた5人だが、よく見ると松本は白シャツに黒いネクタイを締めた上からチェック柄のブルゾンを羽織っている。ドラマで演じた刑事専門弁護士の要素が感じられる粋なスタイリングで、センターの松本がより引き立っているように見える。

ファンからは「大ちゃんと松潤のハモリが本当に大好き」「深山先生に会いたいな～」「深山先生のビジュ」「聴けば聴くほどに胸にグッとくる」「99.9の松潤めっちゃカッコ良くて好き」「やっぱ深山先生最高」「このジャケの潤くんかっこよすぎる」「続編希望」など、様々な反響が寄せらている。

■動画：嵐「Find The Answer」MV