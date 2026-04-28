【栗原陵矢のくりs’トーク】開幕して1カ月がたちましたね。コラム第5回目は、登場曲についてお話しします。皆さん、僕が何の曲を使っているかパッと浮かびますか？

僕の中で厳正なるオーディションを行い、今季の第1打席に選んだのは「Circle of Life」です。初めて使ったのは2020年で映画「ライオン・キング」を見た直後でした。聴いた時になんだか奮い立つ感じがしたんです。そして劇中歌で一番登場曲っぽいなと思いました。使っていない年もありましたが、今季復活です。ちなみにチャンスの場面での打席もこの曲を流してもらっています。

その他の打席は昨季に引き続き、DISH//さんの「沈丁花」です。もう、シンプルに良い曲ですよね。ここ3年くらいの選曲のポイントは、まずは打席に立つ時に自分の気分が上がること。そしてせっかくならファンの方に楽しんでほしいので、有名だったり盛り上がりそうな曲をという2点を大切にしています。オープン戦では広瀬香美さんの「ロマンスの神様」など、みんなが分かる懐メロを選んでいました。

僕が歌っている動画が、結構世間に出回っていますよね（笑い）。カラオケに行っても点数にはこだわらないので分からないですが、コブクロさんの曲は結構得意です。歌うことは好きですし、たくさん歌ってきたので成長もしているはずですが、絶対に勝てないのは秋広です。秋広のバラードは聴いているとうっとりしますよ（笑い）。

球場ではプレーはもちろんですが、登場曲にもぜひ注意してみてくださいね。余談ですが、僕はアグーさん（山川）の選曲が好きです。5月は週末の試合も多いので、たくさん応援に来ていただけたらうれしいです。そして毎月第4火曜日に掲載されるこのコラムも楽しみにしていただけたらうれしいです。 （福岡ソフトバンクホークス内野手）