◇米女子ゴルフツアー シェブロン選手権最終日（2026年4月26日 米テキサス州 メモリアルパーク・コース（6811ヤード、パー72））

今季メジャー初戦の最終ラウンドが26日に行われ、ネリー・コルダ（27＝米国）が70で回り、通算18アンダーで2大会ぶり2度目の優勝を果たした。初日から首位を守る完全優勝で、メジャー通算3勝目、ツアーでは今季開幕戦に続く17勝目。日本勢は勝みなみ（27＝明治安田）と竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）の通算4アンダー、12位が最高だった。

メジャー初戦で15人が出場した日本勢は優勝争いどころか、開幕から続いていたトップ10入りを今季9戦目で初めて逃した。連覇を期待された西郷は決勝ラウンドで連日の74と落として59位。険しい表情を浮かべ、無言でコースを引き揚げた。米男子ツアーも開催される今年のコースはパー72で実測6600ヤード超の長さ。開幕前に続いた雨で、地面が多くの水分を含んでほとんどランが出ない悪条件も重なった。21位に終わった山下は「距離が長いセッティングでも、マネジメントしてバーディーを取らないといけなかった」と肩を落とした。