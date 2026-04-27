32万回以上視聴され2.7万「いいね」を集めているのは、2匹の猫が突然『テイテイ』を始めた瞬間。貴重な『テイテイ』を見届けた視聴者からは「可愛いにゃん」「尊すぎる」と絶賛するコメントが寄せられています。

【動画：2匹の猫が『手を繋いでいる』と思ったら→『予想外の行動』をとり始めて…尊すぎる光景】

仲良くソファでゴロゴロ

Instagramアカウント「むた＆バロン」に投稿されたのは、ミヌエットの「むたちゃん」とマンチカンの「バロンくん」がソファに寝転がっていたときの出来事。飼い主さんは「仲良く寝ている姿が愛おしすぎる」と思いながら眺めていたそうです。

すると、むたちゃんとバロンくんにわずかな変化が見られたとのこと。ふたりは短いおててをお互いに向けて伸ばし、手をつないでいたといいます。それだけでも尊すぎる姿ですが、手をつなぐだけでは終わらなかったそう。

突然始まった『テイテイ』

バロンくんが突然、むたちゃんのおててを『テイテイ』し始めたのだそう。バロンくんに軽くテイテイされる度に、むたちゃんの短いおててがぷるぷると揺れたといいます。ちょいちょいと手を触ってぷるぷるさせるのが、バロンくんなりの『テイテイ』だそうですよ。

どうやら、むたちゃんはソファでうとうとしていた様子。むたちゃんと遊びたかったのか、まだ寝てほしくなくて起こそうとしていたようです。その後、テイテイしても無駄だと悟ったのか、バロンくんはゴロンと寝返りを打ってのびのびしと始めたのだそう。

姉になったばかりのむたちゃん

実は、バロンくんはむたちゃんの暮らすおうちにやってきてまだ数週間なのだそうです。無邪気なバロンくんに、先住猫であるむたちゃんはやや劣勢だったとのこと。先住猫とはいえ、むたちゃんもまだ子猫。戸惑うのも無理はありません。

それでもどんどん距離を詰め、むたちゃんがバロンくんを毛づくろいしたり、一緒におもちゃで遊んだりするようになってきたそうです。

尊い『テイテイ』を目撃した視聴者からは、「お気に入り登録して、疲れ果てた時に見返すやつ」「テイテイしてるのね、可愛い」などのコメントが届いていました。

Instagramアカウント「むた＆バロン」には、むたちゃんとバロンくんの子猫らしい可愛いふれあいがたくさん投稿されていますよ。これからの成長も楽しみです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「むた＆バロン」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。