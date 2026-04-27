犬に食べさせてもOKな春の野菜5選

旬の野菜は美味しいだけでなく、栄養価が高いのが魅力です。体にもいい旬の野菜を、愛犬の食事やおやつに取り入れたいと考える飼い主さんは多いでしょう。

3～5月頃に旬を迎える春野菜には、犬にも食べられるものが豊富にあります。ここでは、犬に食べさせてもOKな春の野菜を5つご紹介します。

1.キャベツ

キャベツは通年出回る野菜ですが、春キャベツは葉が柔らかく甘みもあり、格別に美味しいです。淡色野菜に分類され、ビタミンCや食物繊維が豊富で、胃にやさしいとされるビタミンU（キャベジン）も多く含まれています。

生でも加熱しても犬に与えることができますが、生で与える場合は、消化しやすいように細かく刻んであげましょう。加熱して細かく刻むと、より消化しやすくなります。芯は硬いため、取り除くか、柔らかく加熱して細かく刻みましょう。

2.アスパラガス

春から初夏までが旬のアスパラガスは、栄養豊富な野菜です。ビタミンやアスパラギン酸を多く含むため、疲労回復の効果が期待できます。

ただし、生のアスパラガスは消化に悪いため、必ず加熱したものを犬に与えてください。硬い根元は切り落として皮を剥き、茹でる、蒸す、焼くなど加熱してから、細かく刻みましょう。

3.スナップエンドウ

スナップエンドウは栄養バランスが良く、植物性タンパク質やビタミン、食物繊維などが豊富に含まれています。自然な甘みがあり、喜んで食べる犬が多いですが、食物繊維が多いため、与えすぎると下痢の原因になります。

スナップエンドウを犬に与える際は、消化しやすいように両側の筋を丁寧に取り除き、柔らかく茹でるのが基本です。丸呑みすると喉に詰まる恐れがあるため、茹でたあとに必ず細かく刻んで与えるようにしましょう。また、生で与えるのは避けてください。

4.そら豆

ホクホクとした食感と甘みが魅力のそら豆は、植物性たんぱく質、ビタミン、ミネラルが豊富で、健康促進の効果が期待できます。生のそら豆を犬に与えると、下痢や消化不良の原因になるため、十分に茹でてください。

さやから外して柔らかく茹でたら薄皮を外し、中身を細かく刻むか、潰して与えましょう。薄皮は消化に悪いため、中身だけを与えるようにします。また、犬に与える野菜を茹でる際は、塩は入れないように注意してください。

5.かぶ

かぶの旬は、秋～冬と春の2回あります。春のかぶは皮が薄く、身が非常に柔らかくてみずみずしいのが特徴です。

かぶの白い部分には消化を助けるアミラーゼや、免疫力向上が期待できるイソチオシアネートが含まれています。葉は緑黄色野菜に分類され、白い部分よりも栄養価が高く、特にβ-カロテン、ビタミンC、カルシウム、鉄分を豊富に含み、免疫力向上や骨の健康維持などの効果が期待できます。

かぶの白い部分は、生でも加熱しても犬に与えてOKですが、熱に弱いアミラーゼやイソチオシアネートを効果的に摂取するなら、皮を厚めに剥いて生のまますりおろすか、細かく刻むのがおすすめです。

ただ、消化のしやすさを考えるなら、食物繊維が多い皮を剥いて茹でるほうがいいでしょう。特に子犬やシニア犬、胃腸が弱い犬には、生ではなく茹でたかぶを与えることをおすすめします。葉と茎は消化に悪いため、茹でて細かく刻んで与えましょう。

犬にOKな野菜を与える際の注意点

ネギ類など犬に与えてはいけない野菜もありますが、犬に与えてもOKな野菜はたくさんあります。しかし、そうした野菜であっても与え方を間違えると、愛犬の体に悪影響を及ぼしてしまいます。ここからは、犬にOKな野菜を与える際に気をつけるべき注意点を4つご紹介します。

1.味付けはしない

犬に野菜を与える際は、塩や醤油、砂糖などでの味付けは不要です。味付けしてしまうと、塩分や糖分の過多を招き、犬の心臓や腎臓に負担をかけたり、肥満の原因になったりする可能性があります。

犬には、野菜そのものが持つ自然な甘みや旨みを味わわせてあげましょう。

2.大きいサイズで与えない

犬は食べ物をあまり噛まずに飲み込む習性があるうえに、野菜の消化も苦手です。そのため、野菜を大きいサイズのまま与えてしまうと、喉に詰まらせたり、消化不良を引き起こしたりする恐れがあります。

犬に野菜を与える際は、細かく刻む、潰す、すりおろすなどしましょう。そのひと手間が、窒息の予防と消化吸収の向上につながります。

3.与えすぎない

どんなに体にいい野菜でも、与えすぎは禁物です。野菜の摂りすぎは下痢や軟便の原因になるほか、栄養が偏る可能性があります。

野菜はドッグフードのトッピングやおやつとして考え、1日の食事全体の10～20％以内にとどめましょう。野菜には食物繊維が豊富なものが多いため、便の状態を観察しながら適量を守って与えることが大切です。

4.初めてのものは少量から

野菜の中には、愛犬に合わないものもあるかもしれません。初めてのものは少量から与え、食後に下痢や嘔吐、皮膚のかゆみなど、消化不良やアレルギーの症状が出ないか注意深く観察してください。何も問題がなければ、様子を見ながら徐々に量を増やしていきましょう。

また、心臓や腎臓、甲状腺などに持病がある犬の場合、野菜に含まれる成分が薬の働きの妨げや病状の悪化を招くことがあります。愛犬に持病がある場合は、野菜を与える前に必ずかかりつけの獣医師に相談しましょう。

まとめ

今回は、犬に食べさせてもOKな春の野菜を5つご紹介しました。どれも美味しく体にいいものばかりですので、ぜひ愛犬の食事のトッピングやおやつとして取り入れてみてはいかがでしょうか。その際は、ご紹介した注意点を守り、愛犬の体に悪影響が出ないようにしてあげてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)