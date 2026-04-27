27日午後、柏崎市の市街地にある銀行にカモシカが侵入しました。



カモシカは建物の中におよそ3時間にわたりいましたが、その後、麻酔を使って捕獲されました。



市街地で起きた突然の出来事に現場は一時騒然となりました。





建物の中からじっと外を見つめている動物…「カモシカ」です。



現場は柏崎市駅前の第四北越銀行柏崎支店です。



警察によりますと27日正午過ぎ、行員から「行内にカモシカが入ってきた」と通報がありました。





銀行では店内の客を安全な場所に避難させたあとATMコーナーにカモシカが入ったのを見計らいシャッターを下ろして閉じ込めたということです。建物があるのは柏崎駅からわずか400mほどの市街地です。市民も驚きを隠せません。＜まちの人は＞「いるんだね、こんな街中でもね、たまげるわ」「銀行強盗かと思ったポリスが停まってて‥‥‥そしたら銀行強盗じゃなかった…カモシカ」通報からおよそ3時間後の午後3時ごろ。柏崎市が委託した業者が吹き矢で麻酔を打ち、カモシカは捕獲されました。柏崎市によるとカモシカは「ニホンカモシカ」で体長は1メートルほどのメスだということです。猟友会の人によると……＜猟友会＞「1週間前からこの辺でうろうろしていたんだ。だけど追っかけると見失う」ニホンカモシカは国の特別天然記念物に指定されていて、故意に傷つけるなどした場合、罰則の対象となりますが、今回は緊急措置として市が捕獲の許可を出したということです。捕獲したカモシカは山へ戻す予定です。白昼の市街地に突然現れたカモシカ……柏崎市は万が一見かけても触らずに管轄する博物館などに連絡をするよう呼び掛けています。