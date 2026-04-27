総合マーケティングビジネスの富士経済は、2025年7月から4回に分けて行った20カテゴリー383品目の加工食品市場を総括・分析した。その結果を「2026年 食品マーケティング便覧 総市場分析編」にまとめた。この調査では、加工食品市場についてカテゴリーやチャネル、温度帯など要素別に横断的な分析をするとともに、外部環境の変化やメーカーの取り組み事例などから加工食品産業の将来を展望した。その結果、加工食品（20カテゴリー383品目）の国内市場では、2025年見込は2024年比2.0％増の24兆9115億円に達した。消費者の生活防衛意識が高まり、低価格商品と付加価値商品への需要の二極化がより進展した。2032年予測は2024年比5.0％増の25兆6371億円を見込む。質による商品価値が創出され、付加価値商品の存在感が高まり、緩やかに拡大するとみられる。

加工食品（20カテゴリー383品目）の国内市場では、共働きが一般化したことで家庭での調理頻度の減少や時短・簡便ニーズの高まりがみられ、調理負担軽減や調理時間短縮を訴求した商品、調理不要な商品の需要が高まっている。2024年、2025年と値上げが行われたことで消費者の生活防衛意識が高まっており、商品購入時に“とにかく安いもの”と“高くても価値があるもの”の選別がシビアに行われ、結果として低価格商品と付加価値商品の需要の二極化が進んでいる。

清涼飲料類や冷凍食品、菓子、デザートが、簡便性やコストパフォーマンスの良さを背景に好調である。栄養成分添加や糖質・カロリーオフなどの健康を訴求した商品も伸びており、今後もニーズが多様化、細分化していき、ターゲティングの重要性が増すと考えられる。また、価格面での訴求によるPBの需要獲得が進む一方、メーカーは消費者のニーズを捉えた商品の展開やブランド価値の向上などNBの強化を進めていくと考えられる。

将来的には、人口減少などによる販売量の伸び悩みが予想されることから、メーカーにとって収益性確保や、価格で比較されない質による商品価値の創出が重要となり、そういった付加価値商品の存在感が高まるとともに、商品単価の上昇によって、市場は緩やかな拡大が予想される。





用途別市場では、市販用が8割、業務・加工用が2割を占める。コロナ禍からの回復は既に一巡しており、市販用と業務・加工用の構成比は2023年以降大きな変化はみられない。市販用は、清涼飲料類、アルコール飲料、嗜好品の飲料カテゴリーのほか、菓子、デザートなどを中心に構成される。主力の清涼飲料類がリフレッシュ、リラックスニーズを訴求した商品によるフレーバー開拓が進んでいることに加え、アルコール飲料がRTDの無糖商品の好調などにより市場が拡大している。業務・加工用は、調味料、アルコール飲料、冷凍食品で5割を占める。人手不足に加え、外食業態での需要増加や値上げによる単価上昇により市場は拡大している。しかし、調味料はメインの食用油で加工用の低迷により減少しているほか、アルコール飲料は若年層のアルコール離れが続くなど厳しい状況が続いており、販売量ではマイナスのカテゴリーも多くみられる。





デザートの温度帯別市場では、フローズンデザートは、アイスクリーム類、冷凍ケーキ、冷凍プリン・ゼリーを対象とし、ドライ・チルドデザートは、チルドプリン、アジアンデザート、チルドゼリー、手作り風デザート、ヨーグルト、植物性ヨーグルト、フルーツソース、一口タイプゼリー、ドライゼリー、デザートベース（レトルト／粉末・他）、和風デザートを対象とする。フローズンデザートはアイスクリーム類、ドライ・チルドデザートはヨーグルト、手作り風デザートが中心である。アイスクリーム類や手作り風デザートが、値上げなどがありながらも数百円で高い満足度が得られることや外食・中食と比較した際のコストパフォーマンスの高さが支持されている。アイスクリーム類は猛暑の影響で夏場の需要期間が伸びているほか、いちごや抹茶、芋栗系、チョコレート、濃厚系など各シーズンに合わせたフレーバー展開により年間を通して需要が伸びており、市場をけん引している。手作り風デザートではCVSでの紅茶や塩、チョコレートなどのフレーバーをテーマにしたスイーツフェアの開催やブランドコラボレーション、韓国スイーツなど多様なコンセプトでの展開がみられる。また、ヨーグルトでは免疫や中性脂肪、尿酸値、血圧など様々な健康に対するアプローチが進められており、個人が必要とする訴求の商品を選ぶという買い方が定着している。近年は植物性ヨーグルトやギリシャヨーグルトの需要が広がっており、たんぱく質をはじめ多様な健康要素が支持されている。

［調査方法］富士経済専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、社内データベースを併用

［調査期間］2025年12月〜2026年1月

［小売価格］

書籍版：16万5000円

書籍／PDF版セット：19万8000円

書籍／PDF＋データ版セット（全体編）：22万円

ネットワークパッケージ版：33万円

（すべて税込）

富士経済＝https://www.fuji-keizai.co.jp