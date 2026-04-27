アイドルグループ・SKE48の大村杏さんが、グラビア誌「B.L.T.2026年6月号NMB48・芳賀礼表紙版」で初登場にして限定版表紙を飾りました。



【写真】プールでウキウキ！1st写真集ではランジェリーカット挑戦した大村杏さん

同誌は、アイドルや俳優、声優らを高品質なグラビアとロングインタビューで紹介するエンタメ誌。現在発売中のSKE48 36thシングル「サンダルだぜ」にて自身初センターを務める大村さんはB.L.T.6月号に水着グラビアで登場。さらにB.L.T.2026年6月号 SKE48・大村杏表紙版も企画されました。



解禁された表紙は、葉にそっと触れるしぐさと、澄んだまなざしが印象的なカット。飾らないナチュラルな美しさと、どこか大人びた雰囲気が同居しています。柔らかな光に包まれたシーンでは、思わず息をのむほどの透明感と凛とした佇まいで“クールビューティー”の真骨頂を体現。ふとした瞬間にこぼれる無邪気な笑顔や、穏やかなまなざしが生み出す“癒し”の空気感も強力。進化を続ける彼女を余すところなく切り取った必見のグラビアです。



通常版の表紙は山下瞳月さん（櫻坂46）。限定表紙版および特典付き販売は在庫がなくなり次第終了します。



大村さんは自身のXで「表紙です！！！！おとな！！！ 予約してまっててね 」とコメントしています。



【大村杏さんプロフィル】

おおむら・あんず 愛称あずあず 生年月日2005年09月20日 愛知県出身 血液型O型 出身地愛知県 身長152 cm 11期生2022年3月3日加入