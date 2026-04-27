アンテナ不要、満足度は最大級。配信時代の正解は山善のGoogle TV
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年4月27日は、Wi-Fi接続でYouTubeやNETFLIX、prime videoなど、VODを視聴するための、山善の「チューナーレス4K液晶テレビ 50インチ QRH-50TL4K」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
アンテナなしのチューナーレス仕様、YouTubeやNetflixを直感操作できる山善の50インチ4K液晶が7％オフに！
Google TVを搭載、インターネットの映像に特化した山善の「チューナーレス4K液晶テレビ 50インチ QRH-50TL4K」が、現在、Amazonで7%オフ！
同モデルは地上波チューナー非搭載、Wi-Fi接続でYouTubeやNETFLIX、prime videoなど、VODを視聴するためのモデルです。Googleアシスタント搭載で音声検索にも対応し、コンテンツの検索効率を大幅に向上。
リモコンにはNETFLIX・YouTube・prime video・USBのダイレクトボタンを搭載。画面での遷移の手間を削減し、すぐに視聴できるようになっています。
HDR10の4Kモニタ、VAパネルで高コントラスト・広視野角178度を実現！
4K（3840×2160）解像度とHDR10対応により、明暗差の大きいシーンでも自然な描写を実現。VAパネル採用によりコントラストが高く、黒の締まりが際立つのが特徴です。
上下左右178度の視野角で、斜めからでも色変化が少なく複数人視聴にも最適。Bluetooth ver5.0、HDMI×3（eARC対応1系統）、USB×2、AV入力×1と接続能力も十分です。
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なお、上記の表示価格は2026年4月27日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
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Source: Amazon.co.jp