連続テレビ小説『風、薫る』の場面カット（C）NHK

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　俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第22回（28日）の場面カットが公開されている。

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　前回は、看護婦養成所に一期生として集まったのは、りん（見上愛）・直美（上坂樹里）に加え、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）の７人。年齢も個性も異なる７人の寮生活が始まるが・・

　今回は、学校生活が始まるが、看護の先生はまだスコットランドから到着しない。その代わり、「ナイチンゲールの著書を理解するまで読むように」と書かれた先生からの手紙と洋書が先に届く。英語の得意な直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が中心となって２班に分かれて翻訳作業を進めるが・・