『風、薫る』英語の得意な直美と多江が中心となって… 第22回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第22回（28日）の場面カットが公開されている。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、看護婦養成所に一期生として集まったのは、りん（見上愛）・直美（上坂樹里）に加え、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）の７人。年齢も個性も異なる７人の寮生活が始まるが・・
今回は、学校生活が始まるが、看護の先生はまだスコットランドから到着しない。その代わり、「ナイチンゲールの著書を理解するまで読むように」と書かれた先生からの手紙と洋書が先に届く。英語の得意な直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が中心となって２班に分かれて翻訳作業を進めるが・・
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、看護婦養成所に一期生として集まったのは、りん（見上愛）・直美（上坂樹里）に加え、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）の７人。年齢も個性も異なる７人の寮生活が始まるが・・
今回は、学校生活が始まるが、看護の先生はまだスコットランドから到着しない。その代わり、「ナイチンゲールの著書を理解するまで読むように」と書かれた先生からの手紙と洋書が先に届く。英語の得意な直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が中心となって２班に分かれて翻訳作業を進めるが・・