女優戸田恵梨香（37）が、26日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。女優を始めてから変化したことについて明かした。

占師の彌彌子さんが「頭に知識を入れるのは苦手だったはず。お勉強とか小さい頃から、する意味ってなんだろう？ って」と占うと、「うん、思ってた！」。彌彌子さんが「この数式を覚えるのとか、この化学式を覚えるのって何か生きるのに意味ある？ みたいな」と話すと「分かる〜！」と驚いた表情を見せた。

さらに彌彌子さんが「興味がないものを強制的に勉強しなきゃいけないとか、覚えなきゃいけないってことが苦痛で苦痛でしょうがなかったはず」と指摘すると、「苦痛でした、本当に…。全然できなかったですね。楽しいと思えなかった」と明かした。

彌彌子さんが「興味のあることしか頭に入らない。だからセリフとかはすぐに覚えちゃったりとか」と伝えると、戸田は「だからこの仕事をやるようになって、歴史モノとかあるじゃないですか。初めてそういうので『歴史って、社会ってこんなに面白かったんだ』っていうのを知って、スゴい興味がわいて。楽しいと思える何かがないと、お勉強ができませんでした」と語った。

そして番組スタッフが「苦手だった教科とかあったんですか？」と聞くと、「全部です」と答え、笑いが起きた。