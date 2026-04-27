高橋みなみ、品数たっぷりの和朝食披露「彩りが綺麗」「お店の定食みたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】元AKB48でタレントの高橋みなみが4月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳元AKB神7「健康的でバランスが良い」味噌汁・炒め物・卵焼きなど並んだ和朝食
高橋は、「GOOD morning」というスタンプを添えて、朝食の写真を投稿。白米、豆腐やしめじが入った具だくさんの味噌汁に加え、メインの皿には牛肉と玉ねぎの炒めものと卵焼き、さらに小鉢には漬物を並べた和食膳を披露している。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で美味しそう」「健康的でバランスが良い朝食」「盛り付けが丁寧で尊敬する」「お店の定食みたいでセンス抜群」「朝からしっかり食べていて素敵」などという反響が寄せられている。
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【写真】35歳元AKB神7「健康的でバランスが良い」味噌汁・炒め物・卵焼きなど並んだ和朝食
◆高橋みなみ、朝食公開
高橋は、「GOOD morning」というスタンプを添えて、朝食の写真を投稿。白米、豆腐やしめじが入った具だくさんの味噌汁に加え、メインの皿には牛肉と玉ねぎの炒めものと卵焼き、さらに小鉢には漬物を並べた和食膳を披露している。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で美味しそう」「健康的でバランスが良い朝食」「盛り付けが丁寧で尊敬する」「お店の定食みたいでセンス抜群」「朝からしっかり食べていて素敵」などという反響が寄せられている。
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