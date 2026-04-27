草磲剛扮する“やさしいマン”が浴衣姿で登場！サントリーGREEN DA･KA･RA新TVCM＆インタビュー公開

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草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに旧字体の前＋刀が正式表記）が出演するサントリー“GREEN DA･KA･RA”“GREEN DA･KA･RA やさしい麦茶”の新TVCM『お天道様と日陰』篇（15秒）が、5月1日より全国で順次オンエア開始となる。

■「日傘を差して、水分補給して、ちょっとした東京のオアシスに出かけたいなと思っています」（草なぎ剛）

草なぎがやさしさを届けるヒーロー“やさしいマン”に扮して、“GREEN DA･KA･RA”ブランドの魅力を届けるTVCMシリーズは、2022年から放映中。今回は、涼しげな浴衣に身を包んだ“やさしいマン”が、ブランドロゴのグリーンハートマーク柄の日傘を差して、大勢の人々で賑わう夏祭り会場に登場。同じ柄の日傘を差した浴衣姿の老若男女と一緒に、“GREEN DA･KA･RA”“GREEN DA･KA･RA やさしい麦茶”を飲みながら踊る演出を通じて、日傘と水分補給で暑さ対策をしながら、夏を楽しく快適に過ごしてほしいというブランドの想いと、「猛暑をいっしょにのりこえよう！」というメッセージを発信していく。

■新TVCM『お天道様と日陰』篇（15秒）ストーリー

夏祭り会場のやぐらの上で、グリーンハートマークの日傘を差して、《猛暑をいっしょにのりこえよう～♪》《おもしろ楽しくのりこえよう～♪》という歌詞に合わせて踊っている、浴衣姿の“やさしいマン”（草なぎ剛）。やぐらの周りでも、大勢の人々が同じ柄の日傘を差して楽しそうに踊っている。

上から見たアングルで、広げた日傘の下からひょっこり顔を出す“やさしいマン”と子どもたち。“やさしいマン”が「日傘をパッとさして～♪」と歌いながら太鼓を叩くと、リズムに合わせてダンサーたちが日傘を使ったグループダンスを披露する。

「水分ゴク！ゴク！」の歌に合わせて、アイスボックスから取り出した“GREEN DA･KA･RA”“GREEN DA･KA･RA やさしい麦茶”を飲む“やさしいマン”たち。「夏よ かかってこ～い～♪」と歌いながら、再びみんなと一緒に元気よく踊り出す。

浴衣姿の老若男女に囲まれてうれしそうな“やさしいマン”。満面の笑みで商品を手にする姿に、「猛暑をいっしょにのりこえよう！」“GREEN DA･KA･RA”というナレーションが重なる。

■撮影エピソード

◎夏の太陽を彷彿とさせる元気いっぱいのキャラクター

本番前の全体リハーサルを終えたエキストラたちに、「よろしくお願いします！」「みんな、めっちゃいい笑顔！ 最高ですね！」と大きな声で挨拶して、カメラ前にスタンバイした草なぎ。冒頭から夏の太陽のような明るいキャラクターで、全員に前向きなエネルギーを注いでいた。

撮影が始まってからも、監督とプレイバックを確認しながら「もっとスマイルですよね」「次は“盆踊りグルーヴ”をもう少し出しましょうか」などと積極的に意見やアイデアを伝え、ベストショットを追求。エキストラたちと臨んだグループショットでOKが出ると、草なぎはすぐさま「皆さん、いいですね」「素晴らしい！」と周りの人たちに喜びの声を届けて、現場の一体感を高めていた。

◎絶景のやぐらで踊る盆踊りにテンション爆上がり!?

新TVCMのオープニングカットでは、実際にやぐらに上って踊るシーンを撮影。本格的なやぐらを再現した舞台で、高さ約5メートルの目線から見渡す夏祭りはよほど壮観だったらしく、最初のリハーサルからノリノリで踊っていた草なぎ。「すいません、ちょっとアドリブが入っちゃいました（笑）」と思わず振り付けのアレンジ（？）を告白するほど、すっかりテンションが上がっている様子だった。

◎先生のようなやさしい声かけでリードする、子どもたちとの共演シーン

子どもたちとの共演シーンでは、草なぎ自ら「はい、集中、集中！」「みんなの気持ちをひとつにしていくよ！」と呼びかけて現場をリード。うまくできたときには「ナイスアクション！」と笑顔で褒め称え、ミスをしたときには「ちょっとだけ目線が上だって」「もう一回頑張ろう」と柔らかな口調でフォローするなど、終始学校の先生のような立ち居振る舞いで子どもたちの気持ちを盛り立てていた。そんな元気でやさしい草なぎのおかげで、子どもたちも終始生き生きと楽しそうに撮影に臨んでいた。

◎約100人のエキストラたちと共に盛り上げた夏祭り

日傘を使ったグループダンスを披露するシーンでは、大学のストリートダンス部や新体操競技部に所属する学生15人が“日傘ダンサーズ”として参加。草なぎが叩く太鼓のリズムに合わせて、彼女たちが持っていた日傘が一斉にパッと開き、カメラの前に3段×5列のグリーンハートマーク柄が並んだ瞬間、会場から「オーッ！」という大きな歓声と拍手が湧き起こった。

また、その他にも盆踊り同好会の面々を含め、当日は子どもから大人まで約100人がサブキャスト、エキストラとして参加し、夏祭りにふさわしい賑わいと迫力を演出した。

■草なぎ剛 インタビュー

■【動画】サントリーGREEN DA･KA･RA 新TVCM『お天道様と日陰』篇（15秒）

■【画像】CMカット

■関連リンク

ブランドサイト

http://suntory.jp/GREENDAKARA/

新しい地図 OFFICIAL SITE

https://atarashiichizu.com