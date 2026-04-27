GWのBBQに♪彩り抜群、作り置きOK『2色キャベツのコールスロー』が箸休めに◎

まもなくゴールデンウィーク！ 家族や友達とバーベキューを予定している人も多いのではないでしょうか。そこで、副菜におすすめの彩りきれいな「2色キャベツのコールスロー」をご紹介。

さっぱりとした味わいで、お肉の箸休めにぴったり。冷蔵で4〜5日保存できるので、事前に準備して、当日は持っていくだけにしておくと便利ですよ。

２色キャベツのさっぱりコールスロー

材料（作りやすい分量）

紫キャベツ……1/3個（約300g）

キャベツの葉……6枚（約300g）

〈玉ねぎドレッシング〉

玉ねぎのすりおろし……大さじ1

酢……大さじ4と1/2

砂糖……大さじ1

塩……小さじ1/4

こしょう……少々

サラダ油……大さじ4

塩

作り方

（1）材料を切って混ぜる

紫キャベツ、キャベツは長さ5cmの細切りにする。ボールに入れて塩大さじ1/2を混ぜ、10分ほどおいて水けを絞る。別のボールにドレッシングの玉ねぎからこしょうまでを混ぜ、サラダ油を少しずつ混ぜる。キャベツを加えてあえ、冷蔵庫で2時間以上漬ける。

時間をおくことで、紫キャベツのきれいな色が全体になじみます。バーベキューなどの外ごはんはもちろん、お弁当にも♪ 作り置きしておくと重宝する一品です。