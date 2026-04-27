GWのBBQに♪彩り抜群、作り置きOK『2色キャベツのコールスロー』が箸休めに◎
まもなくゴールデンウィーク！ 家族や友達とバーベキューを予定している人も多いのではないでしょうか。そこで、副菜におすすめの彩りきれいな「2色キャベツのコールスロー」をご紹介。
さっぱりとした味わいで、お肉の箸休めにぴったり。冷蔵で4〜5日保存できるので、事前に準備して、当日は持っていくだけにしておくと便利ですよ。
２色キャベツのさっぱりコールスロー
材料（作りやすい分量）
紫キャベツ……1/3個（約300g）
キャベツの葉……6枚（約300g）
〈玉ねぎドレッシング〉
玉ねぎのすりおろし……大さじ1
酢……大さじ4と1/2
砂糖……大さじ1
塩……小さじ1/4
こしょう……少々
サラダ油……大さじ4
塩
作り方
（1）材料を切って混ぜる
紫キャベツ、キャベツは長さ5cmの細切りにする。ボールに入れて塩大さじ1/2を混ぜ、10分ほどおいて水けを絞る。別のボールにドレッシングの玉ねぎからこしょうまでを混ぜ、サラダ油を少しずつ混ぜる。キャベツを加えてあえ、冷蔵庫で2時間以上漬ける。
時間をおくことで、紫キャベツのきれいな色が全体になじみます。バーベキューなどの外ごはんはもちろん、お弁当にも♪ 作り置きしておくと重宝する一品です。
教えてくれたのは…
小林 まさみコバヤシ マサミ
料理家
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会社勤めをしながら料理研究家を目指し、調理師学校で学ぶ。料理研究家やフードコーディネーターのアシスタントを経て独立。主婦になってから料理の道に入ったため、読者目線の無理のない、作りやすいレシピに定評がある。