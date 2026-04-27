ものまねタレント・りんごちゃん（３７）の最新ショットにフォロワーが沸いた。

りんごちゃんは２７日までに自身のインスタグラムを更新し、「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。」と近況を明かす。その上で「※写真はウィッグです」とつづり、金髪のボブヘアを披露した。口元にはピアスのようなアクセサリーも見える。

りんごちゃんは１月にＴＢＳ系バラエティー番組「熱狂マニアさん！」のテレビ企画で「缶詰めダイエット」に挑戦し、激やせしたビフォーアフターを公開。先日も「回転寿司ダイエット」に挑戦し、「すごい」「顔がシャープに」と話題になっていた。

この投稿にフォロワーは「えぇ…りんごちゃんなの？」「いや、どちら様？」「どこの美人かと思ったら」「えー！！！めっちゃかっこいいです」「めっちゃ綺麗」「痩（や）せましたね」「ＰＵＦＦＹのゆみちゃんかと思いました」「倖田來未さんっぽい」「倖田來未かと思った！！」「あれ？お痩せになりました？」「めっちゃ痩せて綺麗になった」「どんどん痩せて綺麗になってく」と絶賛した。