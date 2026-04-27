マレーシア航空は、「JP Early Bird Promo」を5月4日まで延長して開催する。

東京/成田・大阪/関西発着マレーシア、マレーシア以遠のビジネスクラスとエコノミークラスの片道・往復航空券が対象となる。マレーシア行きのエコノミークラスは往復航空券のみ設定がある。マレーシア行きのエコノミークラスは、2〜11歳の子供は大人運賃の75％、2歳未満の幼児は10％で利用できる。

往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税込み。搭乗期間は2027年3月31日（出発分）まで。日本国内のアドオン運賃は片道8,000円（日本航空（JAL）便に限る）。

・東京/成田発着

セブ（53,550円／173,330円）、デンパサール・メダン・スラバヤ・クルタジャティ（58,170円／189,250円）、バンコク・プーケット（58,700円／188,180円）、シンガポール（59,500円／187,180円）、チェンマイ（64,300円／214,080円）、クアラルンプール（80,020円／298,070円）、マレ（105,880円／259,540円）、アデレード・パース・ブリスベン（111,680円／307,770円）、ロンドン（133,670円／377,050円）、パリ（140,810円／406,140円）

・大阪/関西発着

セブ（57,780円／169,160円）、バンコク・プーケット（57,670円／197,350円）、デンパサール・メダン・スラバヤ（59,600円／187,680円）、シンガポール（62,670円／201,550円）、チェンマイ（67,930円／184,850円）、クアラルンプール（89,490円／298,540円）、アデレード・パース・ブリスベン（113,150円／274,100円）、パリ（130,990円／412,480円）、ロンドン（144,740円／419,020円）、マレ（149,250円／310,310円）