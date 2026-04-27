【ポケモンGO：AEDポケストップ】 5月1日 登場

Nianticとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「Pokemon GO（ポケモンGO）」において、5月1日より現実世界のAED(自動体外式除細動器)設置箇所をゲーム内のキースポット「ポケストップ」として順次登場させる。

今回の取り組みは、公益財団法人 日本AED財団とパートナーシップ契約を締結し実施されるもの。5月1日のスタート時には東京都内を中心に約1,000カ所登場し、7月中旬までに全国約13,000カ所に拡大される。

本施策は、現実世界との接点を社会的意義のある取り組みに活かすため、日本AED財団が運営するAEDマップ「AED N@VI」の情報をもとに「ポケストップ」を設置。AEDをより身近な存在に感じられるように、ポケモン「パーモット」がデザインされたフォトディスクとして表示される。

なお、現実のAEDについては厚生労働省の推計によると国内の設置台数は現在約67万台とされているものの設置場所の登録義務がなく、その所在が十分に把握されておらず、活用が進んでいないという課題がある。

そんな中、今回「ポケストップ」が設置されるのは地域の中にある重要で意味のある場所に設置されているAEDが対象とされており、Nianticは「身近にあるAEDに気づき、いざという時の備えにつながるよう、ゲーム&街歩きによる新しい形のAED認知向上に貢献してまいります」としている。

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