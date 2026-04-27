目黒蓮『週刊少年ジャンプ』表紙に初登場！『SAKAMOTO DAYS』原作者描き下ろし坂本太郎とコラボ

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Snow Manの目黒蓮が、4月27日に発売となった『週刊少年ジャンプ』22・23合併号の表紙に初登場。実写映画『SAKAMOTO DAYS』で目黒が演じる主人公・坂本太郎と、原作者・鈴木祐斗描き下ろし坂本の表紙ビジュアルが解禁された。

■目黒蓮らキャストのインタビューも掲載

公開されたのは、ふたりの坂本が腕を交えて銃を構えている姿。圧倒的な伝説の殺し屋のオーラを醸し出しており、息をのむビジュアルとなっている。

今回の邦画実写と原作のコラボ表紙は、2018年に公開された福田雄一監督の映画『銀魂2 掟は破るためにこそある』以来、およそ8年ぶり。まさに奇跡の表紙が実現した。

また、映画の公開直前号となる今号では目黒蓮、高橋文哉、横田真悠、福田雄一監督のインタビューを敢行。本作について熱く語り尽くす。

さらには、目黒と高橋の坂本＆シン最強バディとメインビジュアルで表裏をジャックした綴じ込みピンナップや、『僕とロボコ』の作者・宮崎周平による完成披露試写会の潜入レポートといった、ここでしか読むことができない内容が盛りだくさん。

そして実写だけではなく、原作『SAKAMOTO DAYS』でもスペシャルなコンテンツが。ファン胸アツなベストバウト投票の結果発表や、原作イラストのアクション大ゴマステッカーが付録となっており、原作＆実写の『SAKAMOTO DAYS』を堪能できる。

メイン写真：(C)週刊少年ジャンプ22・23合併特大号／集英社

■書籍情報

2026.04.27 ON SALE

『週刊少年ジャンプ』22・23合併号

■関連リンク

映画『SAKAMOTO DAYS』作品サイト

https://skmtdays-movie.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/