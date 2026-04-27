なんで私がプロ野球選手に⁉︎

阪神・湯浅京己（前編）

「過去に僕が湯浅と接していたのは事実ですが、『僕が育てた』という気持ちは１ミリもありません。今は僕の手から離れて、あれだけビッグな選手になっているのですから。『僕なんて......』というのが本音です」

大阪府で会社員をしている岩永圭司は当初、取材に対して消極的だった。岩永はかつて聖光学院（福島）でコーチを務め、湯浅京己（あつき／阪神）を指導した経歴がある。

それでも、岩永の口からは自然と湯浅への思いがあふれ出てきた。

「世の中の人は湯浅が病気（胸椎黄色靱帯骨化症）から復活して、（2023年の）WBCと同じイメージでいると思うんです。でも、僕は投げていること自体が奇跡だと思っています。ふつうの人なら乗り越えられない状況でも、あいつは下を向いたことがない。『マジですごいことなんやぞ』と知ってほしいんです」



2022年に最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した阪神・湯浅京己 photo by Yoshihiro Koike





【あの時の自分は死んだ】

2022年に43ホールドを挙げて最優秀中継ぎ投手を受賞。2023年にはWBC日本代表に選出され、世界一を経験。湯浅は阪神の若きリリーバーとして脚光を浴びていた。

だが、2024年に国指定の難病である胸椎黄色靱帯骨化症に罹患し、選手生命の危機に立たされる。翌2025年には一軍復帰し、４勝22ホールドを挙げてリーグ優勝に貢献した。だが、その投球内容は本人の満足のいくものではなかった。

まだ病気以前の自分には戻っていないのか。湯浅本人に尋ねてみると、ショッキングな言葉が返ってきた。

「病気をした時点で、あの時の自分は死んだと思っています。今は新しい自分をつくることしか考えていません」

湯浅京己は死んだ──。

絶望しても不思議ではない逆境を前にしても、湯浅が変わらずマウンドに立てる理由はどこにあるのか。

湯浅が逆境を経験したのは、初めてではない。そもそもプロ野球選手になるまでの経歴が、奇跡といっていい。なにしろ、湯浅は高校２年の秋まで野球部のマネージャーだったのだから。

あらためて、湯浅の不屈の野球人生を紐解いてみたい。

【入学早々マネージャーに転身】

三重県尾鷲市で生まれ育った湯浅は、福島の甲子園常連校・聖光学院へと進学している。聖光学院は有望選手をスカウトしない方針で、野球部長の横山博英は「聖光の厳しい環境で鍛えてもらいたいと、強い思いを持った選手が集まってきます」と語る。

横山は聖光学院のＢチームの指導を担当しているが、入学当初の湯浅の印象が残っていないという。

「湯浅は内野手として入学したんですけど、１年生をＢ（チーム）と育成で振り分ける段階でも、彼のプレーが記憶にないんです。おそらくレベルは高くなかったはずです」

そして、湯浅は長いブランクに突入する。入学当初から腰の成長痛に苦しんでいたうえに、練習中に悪化させてしまう。湯浅は「コルセットをつけないと動けないくらいの痛みでした」と振り返る。

練習ができない１年生の湯浅に対して、部長の横山がある提案を投げかけた。「マネージャーをやってみないか？」と。

湯浅は当時の心境を振り返る。

「実際、何もできないわけですから。マネージャーという役職を与えてもらえて、逆にありがたかったですね。腰が治ったら復帰させてもらう条件で、マネージャーをやることにしました。どうせやるからには、ちゃんとやりたいなと」

マネージャーの仕事は多岐にわたる。ジャグや補食（おにぎり）の準備、片づけ、シートノックのボール出し、ピッチングマシンのボール入れ、遠征準備。試合中は記録員として、スコアブックの記入もこなした。

横山は湯浅の仕事ぶりを高く評価していた。

「マネージャーの仕事は完璧でしたね。気は利くし、かゆいところに手が届く感じで」

チーム内の評判も上々だった。同期の投手だった前田秀紀（現・鷺宮製作所）はこう証言する。

「湯浅は誰にでもやさしくて、人間的にいいヤツでした。嫌われることもなく、周りにいじられることが多かった印象です。学校の成績もよくて、こっちが困っていたらよく教えてくれましたね」

血気盛んな問題児も多い学年だったが、湯浅は極めて温厚な気性だった。ミーティングでは選手間で激しい議論の応酬が繰り広げられたが、前田は「湯浅が何かを言っているところを見たことがない」と語る。

【野球に関しての頭脳は成長した】

部長の横山は「おまえが史上最高のマネージャーになったら、強いチームになるんじゃないか？」と説いたという。

「マネージャーの立場と選手の立場は違います。客観的な立場から、チームのダメなところを指摘していかないと、チームはよくならないんじゃないか。そんなことは伝えた記憶があります」

なぜ、マネージャーの立場から発言をしなかったのか。そう聞くと、湯浅は苦笑交じりにこう答えた。

「自分は何もしてないのに、野球をしている人のことは言えないですよ。みんなも自分みたいな人間からどうやこうや言われても......と思っていたんじゃないですか。言えることといったら、寮でご飯を食べた後に食器を片さずに置いて帰るヤツに『当たり前のことをやろう』と言ったくらいですね」

マネージャーの仕事にやりがいは見出せたのか。そう尋ねると、湯浅はシンプルな本音を打ち明けた。

「一切ないです。面白くないですよ。『オレ、何してんだろう？』と思っていました」

ただし、湯浅にとってマネージャーとして過ごした日々は、無為な時間だったわけではない。湯浅は「野球に関しての頭脳は成長したと思う」と振り返る。

「ベンチでスコアを書いていると、監督やコーチが選手に対していろいろ言うことが聞こえてきます。これがめちゃくちゃ勉強になりました。『なんで同じことを何回も言われるの？』と思いながら、スコアをつけていましたね」

一方で、悩まされてきた腰痛は時間の経過とともに沈静化していった。湯浅は徐々に動きの強度を高めていく。ストレッチ、ウォーキング、ジョギング......。ようやく動けるようになった時には、高校２年の秋も終わっていた。

すでに最上級生である。復帰の報告を受けた横山は「そうか、頑張れよ」と湯浅を激励している。

「ベンチ入りメンバーに食い込めるように頑張れとは言いましたけど、はっきり言って期待感はゼロでした。ただ、湯浅が『ピッチャーをやる』と言った時には、『え、大丈夫？』と聞き返しました。『おまえ、内野じゃなかったっけ？』って」

本格復帰に際して、湯浅は重大な決断をした。入学時の内野手から、投手へと転向することにしたのだ。

つづく＞＞



湯浅京己（ゆあさ・あつき）／1999年7月17日生まれ、三重県出身。聖光学院高では、ケガのために当初マネージャーを務めていたが、のちに選手へ転向し、その潜在能力を開花させた。BCリーグ・富山を経て、2018年のドラフトで阪神から６位指名を受け入団。力強いストレートとフォークを武器に頭角を現し、22年には43ホールドを挙げて最優秀中継ぎ投手に輝いた。23年はWBC日本代表として世界一に貢献。しかし24年に胸椎黄色靱帯骨化症を発症し手術を経験。それでも2025年に復帰し、再びブルペンの柱として活躍するなど、不屈の精神でキャリアを切り拓いている。