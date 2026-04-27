「納豆厳禁」の本当の理由。ワルファリンとビタミンKに隠れたリスクとは?

抗凝固薬「ワルファリン」を服用している方にとって、なぜ納豆がこれほど注意すべき食品なのでしょうか？納豆に含まれるビタミンK2が薬の効果を打ち消すメカニズムや、納豆菌による持続的な影響など、見落とされがちな重要なポイントをわかりやすく説明します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

ワルファリンを服用している方が納豆を避ける理由

数ある抗凝固薬の中でも、「ワルファリン（商品名：ワーファリン）」は、納豆との相互作用が最も有名で、臨床現場でも特に注意喚起されています。この薬は心臓疾患や血栓性疾患の治療・予防に長年広く使われており、現在でも特定の病状を持つ患者さんにとっては第一選択薬です。ワルファリンを服用している方は、医師や薬剤師から「納豆は絶対に食べないでください」と強く指導されることが一般的です。なぜこれほどまでに納豆が名指しで禁止されるのか、その明確な理由とメカニズムを理解することが、治療を安全に続けるうえで不可欠です。

ワルファリンのはたらきと納豆の関係

ワルファリンは、肝臓でビタミンKが関与する血液凝固因子の生成を邪魔する（拮抗する）ことで、血液を固まりにくくする薬です。これを分かりやすく例えるなら、ビタミンKが「血液を固めるための部品を作る工場の稼働スイッチ」だとすると、ワルファリンはそのスイッチをオフにする役割を担っています。しかし、納豆を食べることで体内に大量のビタミンK2が供給されると、オフにしていたスイッチが強制的にオンになってしまい、薬の効果が完全に打ち消されてしまいます。結果として、血液は薬を飲む前と同じ、あるいはそれ以上に固まりやすい状態に戻ってしまうのです。

この状態が続くと、本来予防すべきであった脳梗塞や心筋梗塞、肺塞栓症といった重篤な血栓症を引き起こすリスクが著しく高まります。さらに、納豆が他のビタミンK含有食品と一線を画すのは、食品そのものに含まれるビタミンKだけでなく、生きた「納豆菌」の存在です。納豆菌は胃酸に強く、生きたまま腸に到達し、腸内でさらにビタミンK2を産生し続けます。このため、一度納豆を食べると、その影響が2～3日、人によってはそれ以上続く可能性が指摘されています。この持続的な影響こそが、「少量なら大丈夫」「たまに食べるくらいなら問題ない」という安易な考えが非常に危険である理由です。

ワルファリン服用中の食事管理の重要性

ワルファリン治療では、薬の効果が適切かどうかを判断するために、定期的に採血を行い、「PT-INR（プロトロンビン時間国際標準比）」という指標を測定します。これは血液の固まりやすさを示す数値で、医師は患者さん一人ひとりの目標値（通常2.0～3.0程度）に収まるよう、薬の量をミリグラム単位で細かく調整します。このPT-INR値を安定した範囲に保つことが、血栓予防と出血リスクのバランスを取る上で最も重要であり、治療の成否を左右します。納豆を食べるとこの値が急激に低下し、コントロールが極めて困難になります。

納豆以外にも、ビタミンKを多く含む食品として青汁（ケールが主原料のもの）、クロレラ、パセリ、春菊などが挙げられますが、含有量と納豆菌による持続的な影響を考慮すると、納豆は別格の存在です。ワルファリンを服用している方は、納豆を完全に避けるとともに、他のビタミンKが豊富な食品についても摂取量が日によって大きく変動しないよう、食生活の安定を心がけることが求められます。食事内容について不安や疑問がある場合は、自己判断で変更せず、必ず担当の医師や薬剤師に相談し、継続的な食事管理を行うことが安全な治療の鍵となります。

まとめ

納豆は非常に栄養価の高い優れた食品ですが、すべての人にとって手放しで推奨できるわけではありません。

「食べてはいけない」のか、「注意すれば食べられる」のかは、個々の健康状態、病状、服用している薬の種類によって大きく異なります。ご自身の健康に関して少しでも不安や疑問がある方は、自己判断せず、まずはお薬手帳を持参の上、かかりつけの内科医、腎臓内科、薬剤師などの専門家に相談することをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）」

農林水産省「大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A」