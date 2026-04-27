女子中学生に聞いた「これからブレイクしそうだと思う」お笑い芸人ランキング！ 青木マッチョらを抑えた1位は？
LINEリサーチは、女子中学生を対象に「これからブレイクしそうだと思うお笑い芸人ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位は、お笑いトリオ「かけおち」のメンバーである「青木マッチョ」さんでした。
元消防士から芸人になったという異色の経歴の持ち主で、女子中学生のランキングで2位にランクイン。独特なキャラクターも注目されており、これからのさらなる活躍が有力視されている芸人さんです。
1位は、お笑いコンビ「たくろう」さんでした。
2025年のM-1グランプリ優勝をきっかけに、男子高校生以外のすべての層で1位を獲得するなど圧倒的な注目を集めています。独特な空気感の漫才が中高生の心をつかんでおり、今後のさらなる飛躍が期待されています。
(文:All About ニュース編集部)
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位：青木マッチョ（かけおち）
2位は、お笑いトリオ「かけおち」のメンバーである「青木マッチョ」さんでした。
元消防士から芸人になったという異色の経歴の持ち主で、女子中学生のランキングで2位にランクイン。独特なキャラクターも注目されており、これからのさらなる活躍が有力視されている芸人さんです。
1位：たくろう
1位は、お笑いコンビ「たくろう」さんでした。
2025年のM-1グランプリ優勝をきっかけに、男子高校生以外のすべての層で1位を獲得するなど圧倒的な注目を集めています。独特な空気感の漫才が中高生の心をつかんでおり、今後のさらなる飛躍が期待されています。
(文:All About ニュース編集部)