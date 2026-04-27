未勝利の身で香港ダービーを制した異色の存在キャップフェラが、ここでも存在感を放った。12番人気の評価をよそに、直線は勝ち馬と並びかけるような勢いで迫り、最後はハナ差の接戦。ドックランズやヴォイッジバブルを抑え込み、国際舞台でも軽視できない実力を印象づけた。

2着 キャップフェラ

C.ウィリアムズ騎手

「本当によくやっています。ルイ調教師とチームの仕事は素晴らしいです。シーズン終盤に大きな健康面の問題がありましたが、そこから立て直してきましたし、今日の走りでこの国際レベルでも戦えることを見せてくれました」

3着 ドックランズ

M.ザーラ騎手

「いい走りでしたね。道中は無理なくいい位置でリラックスして運べました。そこまで極端に速い流れではありませんでしたが、ちょうどいいタイミングで進路が開いてくれました。3着に来たのは馬の力ですね。」

5着 ヴォイッジバブル

C.チャウ騎手

「ペースが速くて外を回る形になりましたが、それでも最後までよく踏ん張ってくれました。しっかり戦ってくれたと思います」

11着 ラッキースワイネス

K.リョン騎手

「いいポジションで運べました。直線入口で前がクリアになりましたが、追い出してからは少し疲れが見えました。」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月26日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー7R・チャンピオンズマイル（G1・3歳上・芝1600m・14頭立て・1着賞金1344万香港ドル＝約2億7000万円）で、H.ボウマン騎乗、マイウィッシュ（せん5・M.ニューナム）が勝利した。2着にキャップフェラ（せん5・K.ルイ）、3着にドックランズ（牡6・H.ユースタス）が入った。勝ちタイムは1:32.37（良）。

日本馬、J.モレイラ騎乗のシュトラウス（牡5・美浦・武井亮）は12着、川田将雅騎乗のジャンタルマンタル（牡5・栗東・高野友和）は13着敗退。

【チャンピオンズマイル】モレイラ「余力が残っていなかった」シュトラウスは12着

チャンピオンズマイル・マイウィッシュとH.ボウマン騎手

勝利したのは香港馬のマイウィッシュ

香港馬マイウィッシュがゴール前の混戦を抜け出し、勝利を飾った。ジャンタルマンタルはスタートひと息もすぐにリカバリーして3番手へ。直後にシュトラウスが続く形で流れに乗った。レースは道中こそ隊列が落ち着いていたが、勝負どころで一気に各馬が動いて密集する展開に。ヴォイッジバブルが外から進出し、直線では馬群が凝縮。ジャンタルマンタルも抜け出しを図ったが手応えで見劣りし後退。シュトラウスも接触する場面があり、徐々に位置を下げた。ゴール前では混戦の中からマイウィッシュが差し脚を伸ばして抜け出し、日本勢は厳しい結果となった。

【全着順】

1着 マイウィッシュ

2着 キャップフェラ

3着 ドックランズ

4着 インビンシブルアイビス

5着 ヴォイッジバブル

6着 サンライトパワー

7着 ギャラクシーパッチ

8着 チェンチェングローリー

9着 コパートナープランス

10着 リトルパラダイス

11着 ラッキースワイネス

12着 シュトラウス・日 J.モレイラ

13着 ジャンタルマンタル・日 川田将雅

14着 レッドライオン