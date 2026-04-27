開催：2026.4.27

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 7 - 4 [ヤンキース]

MLBの試合が27日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとヤンキースが対戦した。

アストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティ、対するヤンキースの先発投手はルイス・ヒルで試合は開始した。

1回裏、4番 クリスチャン・ウォーカー 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでアストロズ得点 HOU 2-0 NYY

3回裏、3番 イサク・パレデス 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアストロズ得点 HOU 4-0 NYY

5回裏、3番 イサク・パレデス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 5-0 NYY、4番 クリスチャン・ウォーカー 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 7-0 NYY

6回表、3番 アーロン・ジャッジ 2球目を打ってセンターへのホームランでヤンキース得点 HOU 7-1 NYY

9回表、6番 ポール・ゴールドシュミット 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 HOU 7-2 NYY、7番 Ｊ．Ｃ． エスカラ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 HOU 7-3 NYY、8番 ライアン・マクマーン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 HOU 7-4 NYY

試合は7対4でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのスペンサー・アリゲッティで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はヤンキースのルイス・ヒルで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 05:44:14 更新