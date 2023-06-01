『FF7 リバース』セフィロス、未来のレモンサワー飲む 異例コラボ映像公開で吐息を漏らす
アサヒビールの「未来のレモンサワー」と人気ゲーム『ファイナルファンタジーVII リバース』の異例のコラボレーションが実現した。あわせて『FF』の人気キャラクター「セフィロス」が登場する特別ムービーが公開された。映像では、普段は険しい表情を見せる「セフィロス」が手に取った「未来のレモンサワー」から浮かび上がってくるレモンスライスを一口かじり、ゴクリと飲んだ後、満足げな表情を浮かべながら吐息を漏らす表情の変化が収められている。
【動画】吐息を漏らすセフィロス 公開された『FF7 リバース』未来のレモンサワー映像
また、本企画の一環として、ゲーム内に登場する象徴的な酒場「SEVENTH HEAVEN（セブンスヘブン）」をモチーフにした期間限定店舗「未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」を六本木ヒルズ大屋根プラザにて、29日から5月3日までの5日間限定で開催。会場内では、同ゲームにも登場するバレットが「未来のレモンサワー」の楽しみ方を教えてくれる体験なども用意しており、「ファイナルファンタジーVII」の世界観に浸りながら、「未来のレモンサワー」を楽しめる。
さらにイベント会場内では、先着1000人に「未来のレモンサワー」の楽しみを広げる「FFVII リバースコラボマルチレモンマドラー」などの限定コラボグッズがもらえるSNS投稿キャンペーンも実施する。
「未来のレモンサワー」は、レモンの味わいや香りを五感で体験できる新しいレモンサワー。そのまま食べることもできる本物のレモンスライスが浮き上がる様子とともにレモン由来の豊かな香りが楽しめる。
28日から期間限定発売する「未来のレモンサワー濃いめ」は、既存の「オリジナル」や「プレーン」と比べ、アルコール分を7％と高めに設定し、レモンの味わいや香り、甘みのバランスを最適化することで、飲みごたえのある味わいを実現させた。
また、本企画の一環として、ゲーム内に登場する象徴的な酒場「SEVENTH HEAVEN（セブンスヘブン）」をモチーフにした期間限定店舗「未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」を六本木ヒルズ大屋根プラザにて、29日から5月3日までの5日間限定で開催。会場内では、同ゲームにも登場するバレットが「未来のレモンサワー」の楽しみ方を教えてくれる体験なども用意しており、「ファイナルファンタジーVII」の世界観に浸りながら、「未来のレモンサワー」を楽しめる。
さらにイベント会場内では、先着1000人に「未来のレモンサワー」の楽しみを広げる「FFVII リバースコラボマルチレモンマドラー」などの限定コラボグッズがもらえるSNS投稿キャンペーンも実施する。
「未来のレモンサワー」は、レモンの味わいや香りを五感で体験できる新しいレモンサワー。そのまま食べることもできる本物のレモンスライスが浮き上がる様子とともにレモン由来の豊かな香りが楽しめる。
28日から期間限定発売する「未来のレモンサワー濃いめ」は、既存の「オリジナル」や「プレーン」と比べ、アルコール分を7％と高めに設定し、レモンの味わいや香り、甘みのバランスを最適化することで、飲みごたえのある味わいを実現させた。