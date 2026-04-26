グラビアアイドル・十味が、20日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭に登場した。



【写真】チラッ これも「視線誘導」

表紙に登場するのは約4年半ぶり。自身のSNSにも画像を掲載し「5年越しの週プレ、大放出なのでこの機会にぜひ」と喜んだ。撮影は鹿児島・与論島で行った。水色衣装の画像とともに「ヨロンブルーすっごく綺麗だったよ 行ったことある人いる？」と問いかけ、さらに「今回はちょっとムチムチなの気づいちゃった…？」と“仕上がり具合”にも言及している。



白いブラウスを胸の部分だけ四角くガバッとくり抜いた驚きの大胆姿も。「視線誘導ブラウスいかがですか？」と誘惑した。ワンショルダーでウエストが大きくえぐれたワンピース、肩ひもなしの黒、水色シースルーなどバリエーション豊かな姿を見せている。



「週プレ」公式サイトのインタビューでは、2025年12月に解散した、自身が所属していたアイドルグループ#2i2(ニーニ)にも言及。「解散後というより、解散前のほうが寂しかったですね」と当事者独特の感情があったことも明かしている。



同号は豊田ルナ、石田千穂、逢田珠里依、奥津マリリ、杉井みぃ、ときちゃんも登場している。



（よろず～ニュース編集部）