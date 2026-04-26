すでにパイロット養成課程は終了も

アメリカ空軍は2026年4月21日、A-10C「サンダーボルトII」攻撃機の運用期間を2030年まで延長することを、トロイ・メインク長官が発表しました。

【画像】新たに追加された「空中受油機能付きA-10」を写真で

A-10は、約50年にわたりアメリカ空軍で対地攻撃の中核を担ってきた機体です。しかし、近年の対空兵器の進歩により、同機では対応が難しい場面も増えていました。そのため近年は退役に向けて段階的に機体数が削減されており、2026年現在の運用数は約160機とされています。

退役に向けた動きは具体的に進んでおり、2026年4月9日には、現時点で唯一A-10パイロットの正式訓練部隊である第357戦闘飛行隊（アリゾナ州デービス・モンサン空軍基地）で、最後の訓練生クラスが3月下旬に全課程を修了したと発表されたばかりでした。

今回の決定により、A-10は少なくともあと4年間、その姿を見せ続けることになります。

今回の発表に先立つ4月7日には、新たな能力獲得に向けた動きも見られています。旧式の空中給油機KC-135「ストラトタンカー」の不足に対応するため、KC-130など他の航空機からも給油を受けられるよう、機首にパイプ状の受油装置「プローブ」を装備したタイプの運用試験が行われました。これにより、今後も運用の幅が広がる可能性があります。