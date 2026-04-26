大船駅から京浜急行バスが消える

京浜急行バスが2026年5月中旬に、大船駅発着の路線バスを全廃する見込みです。次の系統の廃止が予定されています。

【え、大船撤退!?】これが廃止＆移管される路線です（地図）

・船2 大船駅〜深沢〜梶原

・船4 大船駅〜深沢〜鎌倉山

・船5 大船駅〜深沢･鎌倉山･津村〜諏訪ケ谷

・船5 大船駅〜深沢･鎌倉山･西鎌倉〜諏訪ケ谷

いずれも、大船駅東口から湘南モノレールと並行しながら、かつて「京浜急行有料道路」と呼ばれた道路の「京浜急行線」を走り、沿道の住宅街を結ぶ系統です。

この道路は江ノ島方面まで通じていますが、京浜急行バスは大船駅から江ノ島まで走り抜ける系統を2025年に廃止し、また同道路周辺の系統も一部、江ノ電バスに移管するなどしていました。乗務員不足などを背景に、鎌倉方面の路線バスを大幅に整理しています。

今回も、「船2」「船4」については、大船駅東口に乗り入れている江ノ電バスに移管される見込みです。

大船駅発着の京浜急行バスが走る道路（旧京浜急行線）は今でこそ一般道ですが、日本自動車道によって1931年に開業した日本初の有料道路、自動車専用道といわれる歴史の古い道路です。後に京急が所有し、1980年代に自治体へ無償譲渡されました。湘南モノレールはこの道路に沿って、1970年に開通しています。