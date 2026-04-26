『ワンピース』太陽神から逃げ切れる！？ 本日放送で場面カット＆あらすじ公開
人気アニメ『ONE PIECE』（フジテレビ系）第1159話「箱庭をブッ壊せ 脱出！ブロックの国」が、本日26日に放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】開放的な姿のナミ！公開された『ワンピース』先行場面カット
第1159話は、ブロックの国の主“太陽神”からルフィ達は逃げ切れるのか！？予告映像も公開となった。
『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。
悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
【画像】開放的な姿のナミ！公開された『ワンピース』先行場面カット
第1159話は、ブロックの国の主“太陽神”からルフィ達は逃げ切れるのか！？予告映像も公開となった。
『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
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