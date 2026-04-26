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この記事は2026年4月7日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

仕事にもプライベートにも、トートバッグを愛用している人は多いはず。

ただ、なんでもポンポン入れられる便利さと裏腹に、中身がぐちゃぐちゃになっている……というのがあるあるです。

イヤホン、鍵、リップクリーム、財布、充電器……必要なときに限って、見つからない。小さなポーチに入れてみたりもしたけれど、いちいちポーチから出すのがめんどくさい！

そんな小さなストレスを解決してくれるのがこの「Tatet」。使っていて実感したポイントを、3つの視点から紹介します。

縦長でもバッグ底に荷物がたまらない仕組みとは？

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「Tatet」の特徴である“浮かせる収納”は、小物を上部に配置することで底に荷物がたまることを解消する設計のこと。

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それってどういうこと？と気になりつつ使ってみると納得。使いやすい秘密は、2つのポケットにありました。

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縦19cmの深型ファスナーポケットは、財布などの貴重品や鍵をアクセスしやすい位置に固定。この19cmの設計が“深いけど深すぎない”絶妙なライン。大きめのモバイルバッテリーなども入れやすいサイズ感です。

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その対面にあるフリーポケットは、12.5cmと少し浅めの設計。イヤホンやカードケース、リップなどのもう少し小さな小物をイン。

この、絶妙な深さの2つのポケットが、まさに“浮かせる”収納。バッグの中をガサゴソと探る回数が明らかに減りました。

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水筒やPCも入れても見た目はスマート

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「Tatet」の見た目は、すっきりとした縦型。ですが、実際に荷物を入れてみると収納力の高さにも驚きます。

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マチは約13cmと幅広で、想像以上に荷物を入れられます。それでいて、ただ詰め込んだ印象にならないフォルムなのが秀逸。

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水筒もギリギリ入りました！

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資料が増えた日でもバッグの中で荷物がばらつかず、整って見える。ビジネスシーンでも“ちゃんとした印象”をつくります。

いろんなものをポーチにではなく直接ザクザク入れられるのに取り出しやすい。そして見た目もスマートなまま。

自立するから扱いやすい。ハンドルの長さも調節できるよ

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「Tatet」の使いやすいポイントはほかにも。底板の構造によってバッグが自立するので、中に入れている荷物が少ない状態でも（何も入れていなくても）倒れません。

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ハンドルの長さが調整できるので、手持ちでも肩掛けでもOK。

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短くして、手持ちトートっぽく持つのもよし。

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長くすれば肩掛けもできます。縦型のシルエットは電車の中や人混みでも邪魔になりにくく、移動が多い日ほど便利さを実感しました。

上質なイタリアンレザーで艶感を楽しむ

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上部がボタンで留められる仕様なのも安心。マグネットボタンで使い勝手抜群です。

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素材に使われているイタリアンレザーも、このバッグの魅力のひとつ。ほどよいツヤとやわらかさがあり、持ったときの印象がとても上品です。

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コーディネート問わず、毎日のバッグとして使い勝手のいい「Tatet」。仕事用としてはもちろん、休日に遊びにいく日でも違和感なく使える、オンもオフ問わない相棒バッグになりそうです。

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バッグにはガシガシ荷物を入れたいけれど、必要なときにさっと取り出せる。そんな「Tatet」を使ってみてください。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

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Source:CoSTORY

本記事にて紹介する製品は、株式会社ハレルヤより製品貸し出しを受けております。