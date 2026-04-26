「ドジャース１２−４カブス」（２５日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、３被弾でクオリティースタートを達成できなかった。最終的に初勝利を手にしたが５回０／３を４失点でマウンドを降り、防御率は６・３５へ悪化した。

初回を３人で立ち上がった右腕。だが二回１死から鈴木を２球で追い込んだが、高めの直球を完璧にとらえられ左中間へ運ばれてしまった。マウンドの右腕はぼうぜんの表情だ。後続はしっかりと抑えたが、先手をとられてしまった。

三回は１死からアマヤへの死球からピンチを広げ、ブッシュに右前適時打を浴びて追加点を奪われた。マンシーの２ランで同点に追いついた直後の四回にはバレステレスを追い込みながら、右翼席へ勝ち越しソロを浴びてしまった。

直後に打線が一挙６得点のビッグイニングで試合をひっくり返したが、五回にアマヤに３本目のソロを被弾。これで４失点となり、６回以上、自責点３以下のクオリティースタートは達成できなかった。六回は先頭のハップを四球で歩かせてしまい、鈴木に中前打を浴びたところでロバーツ監督が出て降板を告げた。今季最多９９球で初めて六回に到達したがほろ苦い結果になった。

ドジャースの先発陣は好調で、２０日・ロッキーズ戦のロブレスキーから山本、大谷、グラスノー、シーハンと５試合連続でクオリティー・スタートを達成。５月末にスネルのメジャー復帰が有力視される中、ロブレスキー、シーハン、佐々木が先発枠生き残りをかけた競争となった中、自己ワースト３被弾にマウンドでガックリと肩を落とした。

佐々木はここまで４試合に先発し、０勝２敗、防御率６・１１と結果を残せず。ドジャースの先発陣で唯一、クオリティースタートがない状況。この日も先発の責任を果たせなかった。