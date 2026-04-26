安藤優子、シンプル“デニムコーデ”の春私服を披露 Tシャツは『ユニクロ』着用ブランドも紹介「上品な大人カジュアル」「カッコいい」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が23日、自身のインスタグラムを更新。爽やかな春の“デニムコーデ”を披露した。
【写真】「カッコいい」「上品な大人カジュアル」春の“デニムコーデ”披露の安藤優子 ※全身ショットは3枚目
安藤は「雨も落ちてきて､ひんやりの東京です。ので、デニムコーデで」「本日はデニムに白のロンTとネイビーのクルーネックセーター」とこの日のスタイリングを紹介し、シンプルながらも洗練された大人の着こなしを公開。
デニムは「RED CARD（レッドカード）」、Tシャツは「UNIQLO（ユニクロ）」、セーターは「SLOANE（スローン）」と着用ブランドも紹介し、シューズは「COLE HAAN（コールハーン）」の白のスリッポンであることも明かした。
コメント欄には「カッコいい」「シンプルカジュアルコーデが本当にお似合い」「素敵なデニム姿」「上品な大人カジュアル」などの声が寄せられている。
【写真】「カッコいい」「上品な大人カジュアル」春の“デニムコーデ”披露の安藤優子 ※全身ショットは3枚目
安藤は「雨も落ちてきて､ひんやりの東京です。ので、デニムコーデで」「本日はデニムに白のロンTとネイビーのクルーネックセーター」とこの日のスタイリングを紹介し、シンプルながらも洗練された大人の着こなしを公開。
デニムは「RED CARD（レッドカード）」、Tシャツは「UNIQLO（ユニクロ）」、セーターは「SLOANE（スローン）」と着用ブランドも紹介し、シューズは「COLE HAAN（コールハーン）」の白のスリッポンであることも明かした。
コメント欄には「カッコいい」「シンプルカジュアルコーデが本当にお似合い」「素敵なデニム姿」「上品な大人カジュアル」などの声が寄せられている。